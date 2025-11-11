Ronaldo bị tố nói dối

Cựu tiền đạo Premier League, Clinton Morrison, cho rằng Cristiano Ronaldo đã không thật lòng khi nói rằng anh không còn quan tâm đến chức vô địch World Cup 2026.

Morrison cho rằng Ronaldo không nói thật lòng. Ảnh: Reuters.

Phát biểu hôm 10/11, Morrison chia sẻ: “Tôi không tin Ronaldo thờ ơ như vậy đâu. Cậu ấy luôn muốn giành mọi danh hiệu có thể – đó là lý do vì sao Ronaldo và Messi luôn cạnh tranh và được xem là hai GOAT (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời) của bóng đá ngày nay. Ronaldo muốn trở thành người giỏi nhất, cũng như Messi vậy. Không ai trong thế hệ này có thể tái lập được những gì họ đã làm".

Morrison cho rằng, dù Ronaldo đang cố gắng tỏ ra thoải mái, trong thâm tâm anh chắc chắn vẫn khao khát World Cup – danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của CR7.

“Ai lớn lên mà không mơ vô địch World Cup? Tất cả đều từng mơ điều đó khi xem TV. Có thể Ronaldo chỉ nói đùa thôi, nhưng rõ ràng nếu cậu ấy giành được chiếc cúp này, sự nghiệp của anh sẽ thật sự hoàn hảo", Morrison nói thêm.

Ronaldo đã cùng tuyển Bồ Đào Nha giành Euro 2016 và Nations League 2019, bên cạnh hàng loạt danh hiệu cấp CLB cùng MU, Real Madrid, Juventus và hiện tại là Al Nassr. Tuy nhiên, chiếc cúp vàng World Cup vẫn là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của anh – điều mà Lionel Messi đã đạt được cùng Argentina năm 2022.

Tuần trước, Ronaldo khẳng định “World Cup không còn là giấc mơ mà anh hướng đến”. Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ đáng kinh ngạc: 143 bàn thắng sau 225 trận cho đội tuyển quốc gia, và đang tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Pha tắc bóng khó tin của con trai Ronaldo Cristiano Ronaldo Jr gây sốt trên mạng xã hội với pha xử lý như một trung vệ thực thụ trong trận đấu gần nhất của đội trẻ Al Nassr.