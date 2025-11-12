Barca tuyên chiến với HLV tuyển Tây Ban Nha

Giữa Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, một “cuộc chiến lạnh” đang nổ ra quanh cái tên Lamine Yamal.

Đằng sau chấn thương vùng háng của thần đồng 18 tuổi là màn đấu trí giữa CLB và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), nơi Hansi Flick và Luis de la Fuente đứng ở hai chiến tuyến.

Từ khi Flick công khai cáo buộc De la Fuente “phớt lờ sức khỏe cầu thủ”, mối quan hệ giữa Barca và đội tuyển đã rạn nứt. Trên thực tế, mâu thuẫn giữa CLB và các liên đoàn không còn là chuyện mới. Lịch thi đấu hiện tại bị nhồi kín bởi La Liga, Champions League, Nations League và các vòng loại World Cup, khiến ngôi sao nào cũng có nguy cơ quá tải.

Bóng đá đang dần giống bóng rổ: các ngôi sao chỉ ra sân ở những giải đấu lớn, còn vòng loại trở thành nơi cho cầu thủ dự bị hoặc trẻ thử sức. Vấn đề không còn là ai xứng đáng được gọi, mà là ai “được phép” ra sân.

Barca khẳng định họ cần điều trị cho Yamal vì chấn thương mu vùng háng, một dạng đau dai dẳng và dễ tái phát. Nhưng trên giấy tờ y học, họ không có lý do rõ ràng để giữ cầu thủ lại.

Yamal thi đấu 6 trận liên tiếp, 4 trận gần nhất đá trọn 90 phút. Chính cầu thủ này thừa nhận sau trận gặp Club Brugge thuộc League Phase, Champions League tuần rồi rằng bản thân vẫn cảm thấy ổn.

Dù vậy, HLV De la Fuente vẫn bị cuốn vào cơn bão chỉ trích. Ông gọi Yamal lên tuyển, hoàn toàn đúng quy trình, nhưng Barcelona lại phản ứng gay gắt. Hai giờ sau khi trại tập trung bắt đầu, CLB bất ngờ thông báo cầu thủ cần tiến hành điều trị bằng sóng radio, một thủ thuật có thể trì hoãn nếu Barca có trận đấu trong tuần.

Thời điểm công bố khiến người ta khó tin đó là trùng hợp. Họ hoàn toàn có thể thông báo sớm, nhưng lại chọn cách “để nổ” ngay trước mắt RFEF.

Câu chuyện Lamine Yamal không chỉ là về một chấn thương. Nó phản ánh sự sụp đổ của niềm tin giữa CLB và đội tuyển quốc gia. De la Fuente buộc phải bảo vệ quyền lợi của Tây Ban Nha, còn Barcelona đang khẳng định quyền kiểm soát tài sản của mình, theo đúng nghĩa kinh tế.

Trong bối cảnh đó, những trường hợp như Nico Williams, Valverde hay Courtois ở lại CLB vì “căng cơ” càng khiến dư luận nghi ngờ. Các đội bóng lớn đang đồng loạt đặt lợi ích của mình lên trước màu cờ sắc áo.

Lamine Yamal mới 18 tuổi, nhưng đang trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng quản trị trong bóng đá châu Âu. Các CLB muốn giữ quân cho mùa giải khốc liệt, còn các liên đoàn không muốn biến vòng loại thành những trận “tập dượt”.

Cuộc đối đầu giữa Barca và De la Fuente là hệ quả tất yếu của một hệ thống đang quá tải, nơi các ngôi sao bị kéo giãn giữa hai nghĩa vụ, và niềm tự hào quốc gia dần trở thành nạn nhân của bóng đá thương mại.