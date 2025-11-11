Yamal gây tranh cãi dữ dội

Cuộc tranh luận về cách điều trị chấn thương của tiền đạo Lamine Yamal đang thu hút sự chú ý lớn của báo chí Tây Ban Nha.

Yamal tạo làn sóng tranh luận ở Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Yamal vừa bị Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha gạch tên vì tự ý điều trị chấn thương khi tiến hành "thủ thuật xâm lấn bằng sóng tần số radio". Trong chương trình La Pizarra de Quintana, các chuyên gia Pablo Parra, Alberto Bueno và cựu thủ môn Santi Canizares có cuộc thảo luận sôi nổi về cách cả hai bên xử lý vụ việc này.

Ông Pablo Parra nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "bảo vệ sự phát triển của cầu thủ trẻ", trong khi chuyên gia Alberto Bueno cho rằng các bên đều cần đặt lợi ích của cầu thủ lên hàng đầu.

"Ai cũng muốn điều tốt nhất cho Lamine. Nếu phương pháp điều trị này giúp cậu ấy đạt phong độ cao nhất, thì đó mới là điều quan trọng nhất", Bueno nhận định.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo: "Điều đáng lo là sự căng thẳng này có thể lan sang những trường hợp khác, giữa các CLB và đội tuyển".

Yamal gây tranh cãi khi tự ý điều trị chấn thương. Ảnh: Reuters.

Trái lại, cựu thủ thành Canizares tỏ ra bức xúc trước cách mà Barcelona xử lý vấn đề. Ông đặt câu hỏi: "Có thể đúng là Lamine cần nghỉ 10–15 ngày để hồi phục, nhưng liệu có cần thiết phải giấu và biến chuyện này thành cuộc tranh luận không?".

Cựu thủ môn của Real Madrid nhắc lại: "Từ thời Johan Cruyff, Barcelona luôn cố gắng giảm thiểu số lần cầu thủ của họ lên tuyển quốc gia. Tôi từng chứng kiến điều đó khi còn thi đấu. CLB muốn bảo vệ cầu thủ khỏi lịch thi đấu dày đặc, còn đội tuyển lại muốn họ hòa nhập với lối chơi chung".

Yamal buộc phải rời đội tuyển Tây Ban Nha để nghỉ ngơi và hồi phục chấn thương vùng háng – vấn đề anh chịu đựng suốt nhiều tháng qua. Một bác sĩ thể thao tiết lộ: "Đây là chấn thương khó điều trị, gây đau và hạn chế tới 50% khả năng di chuyển, dứt điểm".

Yamal chọc tức dàn sao Real Madrid Đêm 26/10, Lamine Yamal được nhìn thấy lời qua tiếng lại với dàn sao Real Madrid trong thất bại 1-2 của Barcelona ở trận El Clasico.