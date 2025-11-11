Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lewandowski cân nhắc giải nghệ

  • Thứ ba, 11/11/2025 19:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Sport, tiền đạo Robert Lewandowski có thể đưa ra quyết định giải nghệ sau khi hợp đồng với Barcelona hết hạn vào hè 2026.

Ưu tiên hàng đầu của chân sút 37 tuổi là tiếp tục gắn bó với Barcelona, song đội bóng xứ Catalonia chưa quyết định có gia hạn hợp đồng hay không. Nếu Barcelona từ chối, giải nghệ trở thành lựa chọn thực tế cho huyền thoại người Ba Lan, bởi các lựa chọn như Saudi Arabia hay MLS không hấp dẫn với anh.

Bất chấp vai trò thi đấu giảm sút mùa này, Lewandowski vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga của Barcelona với 7 bàn thắng. Dù vậy, ban lãnh đạo Barcelona đang chia rẽ. Một bên đánh giá cao khả năng ghi bàn và kinh nghiệm của Lewandowski, bên kia muốn giải phóng mức lương khủng để chiêu mộ một tiền đạo trẻ chất lượng.

Lewandowski và gia đình muốn tiếp tục sinh sống ở Barcelona. Mức lương lớn từ Saudi Arabia không đủ hấp dẫn. Anh ưu tiên giải đấu cạnh tranh và cuộc sống ổn định. Tiền đạo này sẵn sàng thích nghi với vai trò mới, thi đấu ít phút hơn, thậm chí dự bị nếu Barcelona chiêu mộ một tiền đạo khác.

Tuy nhiên, tình hình tài chính của Barcelona có thể không ủng hộ Lewandowski. Nếu Barcelona không gia hạn và không có lời đề nghị phù hợp, Lewandowski có thể chọn giải nghệ, qua đó kết thúc sự nghiệp ở đỉnh cao, thay vì bị đẩy vào một môi trường không phù hợp.

NXB Công Thương giới thiệu cuốn "Triết lý lãnh đạo Park Hang-seo", nghiên cứu những kỹ năng quản trị và phong cách lãnh đạo của ông Park, thứ đã góp phần tạo nên thành công của ông ở tuyển Việt Nam ngày nay.

Xuân Son: 'Tôi sẵn sàng để ra sân'

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định đang có thể trạng tốt nhất, sẵn sàng ra sân thi đấu nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

4 giờ trước

Bến đỗ gây sốc của Lewandowski

Tương lai của Robert Lewandowski trở thành tâm điểm chú ý ở châu Âu, khi AC Milan bất ngờ vào cuộc để chiêu mộ chân sút kỳ cựu người Ba Lan.

11:00 9/11/2025

Anh Quân

Lewandowski giải nghệ Robert Lewandowski Lewandowski barcelona giải nghệ

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

    Facebook

Đọc tiếp

Yamal gay phan no hinh anh

Yamal gây phẫn nộ

3 giờ trước 18:10 11/11/2025

0

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) gạch tên Lamine Yamal sau khi phát hiện cầu thủ tự tiến hành một thủ thuật y tế mà không hề báo trước.

Gonzalo, Endrick bi 'dong bang' o Real Madrid hinh anh

Gonzalo, Endrick bị 'đóng băng' ở Real Madrid

3 giờ trước 18:00 11/11/2025

0

Real Madrid đang khô hạn bàn thắng. Hai trận liên tiếp không ghi nổi một bàn, và điều đó phơi bày một nghịch lý khó hiểu: trong khi hàng công bế tắc, hai tiền đạo trẻ Gonzalo và Endrick lại ngồi yên trên ghế dự bị.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý