Lewandowski cân nhắc giải nghệ

Theo Sport, tiền đạo Robert Lewandowski có thể đưa ra quyết định giải nghệ sau khi hợp đồng với Barcelona hết hạn vào hè 2026.

Ưu tiên hàng đầu của chân sút 37 tuổi là tiếp tục gắn bó với Barcelona, song đội bóng xứ Catalonia chưa quyết định có gia hạn hợp đồng hay không. Nếu Barcelona từ chối, giải nghệ trở thành lựa chọn thực tế cho huyền thoại người Ba Lan, bởi các lựa chọn như Saudi Arabia hay MLS không hấp dẫn với anh.

Bất chấp vai trò thi đấu giảm sút mùa này, Lewandowski vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga của Barcelona với 7 bàn thắng. Dù vậy, ban lãnh đạo Barcelona đang chia rẽ. Một bên đánh giá cao khả năng ghi bàn và kinh nghiệm của Lewandowski, bên kia muốn giải phóng mức lương khủng để chiêu mộ một tiền đạo trẻ chất lượng.

Lewandowski và gia đình muốn tiếp tục sinh sống ở Barcelona. Mức lương lớn từ Saudi Arabia không đủ hấp dẫn. Anh ưu tiên giải đấu cạnh tranh và cuộc sống ổn định. Tiền đạo này sẵn sàng thích nghi với vai trò mới, thi đấu ít phút hơn, thậm chí dự bị nếu Barcelona chiêu mộ một tiền đạo khác.

Tuy nhiên, tình hình tài chính của Barcelona có thể không ủng hộ Lewandowski. Nếu Barcelona không gia hạn và không có lời đề nghị phù hợp, Lewandowski có thể chọn giải nghệ, qua đó kết thúc sự nghiệp ở đỉnh cao, thay vì bị đẩy vào một môi trường không phù hợp.