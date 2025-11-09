Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bến đỗ gây sốc của Lewandowski

  • Chủ nhật, 9/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tương lai của Robert Lewandowski trở thành tâm điểm chú ý ở châu Âu, khi AC Milan bất ngờ vào cuộc để chiêu mộ chân sút kỳ cựu người Ba Lan.

Lewandowski khả năng cao sẽ chia tay Barcelona sau mùa giải 2025/26.

Theo SportitaliaSport, ban lãnh đạo Milan có buổi làm việc trực tiếp với Pini Zahavi, người đại diện của Lewandowski, để thảo luận về khả năng đưa anh về San Siro trong hè 2026. "Rossoneri" cần một trung phong mới, sau khi Santiago Gimenez gây thất vọng vì chấn thương và phong độ sa sút với chỉ 1 bàn, 2 kiến tạo sau 11 trận.

Trong khi đó tại Barcelona, hợp đồng của Lewandowski chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn và ban lãnh đạo CLB chưa đưa ra đề nghị gia hạn. Tiền đạo 37 tuổi được cho là sẽ ra đi tự do vào mùa hè 2026, khép lại hành trình ngắn ngủi nhưng nhiều dấu ấn ở Camp Nou.

Người đại diện Zahavi xác nhận: "Hợp đồng của Lewandowski với Barcelona còn đến năm 2026, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra trong vài ngày tới". Tuy vậy, ông cũng phủ nhận tin đồn thân chủ mình sắp sang Saudi Arabia: "Không có đề nghị chính thức nào từ các CLB Saudi".

Ở chiều ngược lại, Barcelona bắt đầu chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Lewandowski. HLV Hansi Flick thử nghiệm Ferran Torres ở vị trí trung phong. Cùng thời điểm, những cái tên như Erling Haaland, Julian Alvarez hay tài năng trẻ Etta Eyong được nhắc đến liên tục trên mặt báo xứ Catalonia.

Không chỉ Milan, MU được cho là cũng quan tâm Lewandowski, khi HLV Ruben Amorim muốn mang về một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm cho phòng thay đồ. Tuy nhiên, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe chặn thương vụ này, với lý do không muốn ký hợp đồng với cầu thủ ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Hiện tại, Lewandowski nỗ lực tìm lại phong độ sau chấn thương. Trong mùa 2025/26, anh mới ra sân 11 trận trên mọi đấu trường, với 4 lần đá chính, ghi 4 bàn.

Mainoo sẵn sàng rời MU

Tiền vệ Kobbie Mainoo muốn ra sân nhiều hơn và việc rời MU được xem là phương án tối ưu lúc này.

5 giờ trước

Amorim vỡ mộng với Lewandowski

Kế hoạch gây sốc của HLV Ruben Amorim nhằm đưa Robert Lewandowski về Old Trafford bị chủ đồng sở hữu MU - Sir Jim Ratcliffe - thẳng tay bác bỏ.

15:17 26/10/2025

Ronaldo thể hiện quyền lực ở Al Nassr

Cristiano Ronaldo trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo Al Nassr chiêu mộ Robert Lewandowski từ Barcelona vào cuối mùa giải 2025/26.

06:00 25/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

MU khong mua them nguoi la lun bai hinh anh

MU không mua thêm người là lụn bại

10 phút trước 12:00 9/11/2025

0

Manchester United hòa 2-2 trên sân Tottenham ở vòng 11 Premier League hôm 8/11, nhưng cảm giác sau trận lại như một thất bại.

Khoi tai san cua Rooney hinh anh

Khối tài sản của Rooney

1 giờ trước 11:00 9/11/2025

0

Cựu tiền đạo Wayne Rooney vừa nhận khoản hoàn thuế khổng lồ 800.000 bảng từ Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC), sau khi công ty quản lý bản quyền hình ảnh của anh giải thể.

