Bến đỗ gây sốc của Lewandowski

Tương lai của Robert Lewandowski trở thành tâm điểm chú ý ở châu Âu, khi AC Milan bất ngờ vào cuộc để chiêu mộ chân sút kỳ cựu người Ba Lan.

Lewandowski khả năng cao sẽ chia tay Barcelona sau mùa giải 2025/26.

Theo Sportitalia và Sport, ban lãnh đạo Milan có buổi làm việc trực tiếp với Pini Zahavi, người đại diện của Lewandowski, để thảo luận về khả năng đưa anh về San Siro trong hè 2026. "Rossoneri" cần một trung phong mới, sau khi Santiago Gimenez gây thất vọng vì chấn thương và phong độ sa sút với chỉ 1 bàn, 2 kiến tạo sau 11 trận.

Trong khi đó tại Barcelona, hợp đồng của Lewandowski chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn và ban lãnh đạo CLB chưa đưa ra đề nghị gia hạn. Tiền đạo 37 tuổi được cho là sẽ ra đi tự do vào mùa hè 2026, khép lại hành trình ngắn ngủi nhưng nhiều dấu ấn ở Camp Nou.

Người đại diện Zahavi xác nhận: "Hợp đồng của Lewandowski với Barcelona còn đến năm 2026, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra trong vài ngày tới". Tuy vậy, ông cũng phủ nhận tin đồn thân chủ mình sắp sang Saudi Arabia: "Không có đề nghị chính thức nào từ các CLB Saudi".

Ở chiều ngược lại, Barcelona bắt đầu chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Lewandowski. HLV Hansi Flick thử nghiệm Ferran Torres ở vị trí trung phong. Cùng thời điểm, những cái tên như Erling Haaland, Julian Alvarez hay tài năng trẻ Etta Eyong được nhắc đến liên tục trên mặt báo xứ Catalonia.

Không chỉ Milan, MU được cho là cũng quan tâm Lewandowski, khi HLV Ruben Amorim muốn mang về một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm cho phòng thay đồ. Tuy nhiên, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe chặn thương vụ này, với lý do không muốn ký hợp đồng với cầu thủ ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Hiện tại, Lewandowski nỗ lực tìm lại phong độ sau chấn thương. Trong mùa 2025/26, anh mới ra sân 11 trận trên mọi đấu trường, với 4 lần đá chính, ghi 4 bàn.