Yamal gây sốc cho HLV tuyển Tây Ban Nha

  • Thứ ba, 11/11/2025 19:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Luis de la Fuente của tuyển Tây Ban Nha tỏ ra bất ngờ về tình hình chấn thương của tiền đạo Lamine Yamal.

Yamal bị gạch tên ở tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

"Tôi thật sự sốc. Tôi chưa bao giờ thấy tình huống nào như thế này", HLV De la Fuente cho biết. "Chúng tôi không được thông báo, không biết chi tiết một cách rõ ràng. Theo quan điểm nghề nghiệp, đây là điều bất thường. Bạn chẳng biết gì cả, không có tin tức gì, rồi đột nhiên họ nói cho bạn biết về tình hình chấn thương".

Trước đó, HLV De la Fuente khẳng định Yamal ở trạng thái thể lực hoàn hảo. Tuy nhiên, tình trạng viêm mu mạn tính (pubalgia) mà cầu thủ trẻ này mắc phải rất phức tạp và có thể không bao giờ lành hẳn.

Nhà cầm quân 64 tuổi kỳ vọng Yamal sẽ góp mặt ở hai trận đấu trong tháng này của tuyển Tây Ban Nha, nhưng kế hoạch đổ bể. Tiền đạo của Barcelona buộc phải rời tuyển để nghỉ ngơi và hồi phục chấn thương vùng háng – vấn đề anh chịu đựng suốt nhiều tháng qua.

Điều khiến RFEF nổi giận là cầu thủ này tiến hành "thủ thuật xâm lấn bằng sóng tần số radio" ngay trong buổi sáng tập trung lên đội tuyển mà không thông báo cho đội ngũ y tế quốc gia. Động thái càng khiến mối quan hệ giữa "La Roja", Barcelona và Yamal thêm căng thẳng trong việc quản lý thời lượng thi đấu của cầu thủ trẻ.

Dù mới 18 tuổi, Yamal gánh khối lượng thi đấu khổng lồ. Theo FIFPRO, anh chơi 130 trận chuyên nghiệp, khoảng 9.800 phút, gần gấp đôi so với Xavi, Andres Iniesta hay Cesc Fabregas ở cùng độ tuổi.

Yamal mặc quần tụt đá bóng Đoạn clip Lamine Yamal thực hiện thử thách đá penalty cách đây ít hôm ở giải Kings League do Gerard Pique sáng lập đang gây sốt mạng xã hội.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

yamal yamal tây ban nha de la fuente

