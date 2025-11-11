Neymar bị gọi là nỗi 'ô nhục'

Huyền thoại bóng đá Brazil, Neto, không ngần ngại chỉ trích thậm tệ Neymar Jr. sau trận thua Flamengo 2-3 của Santos ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirao).

Neymar chơi mờ nhạt.

Trên chương trình Os Donos da Bola, Neto gọi Neymar là “sự ô nhục” và cảnh báo đội bóng quê hương ông sẽ xuống hạng Serie B lần thứ hai trong lịch sử nếu tiếp tục phụ thuộc vào ngôi sao 33 tuổi.

“Cổ động viên Santos nghĩ Neymar sẽ mang vinh quang trở lại, nhưng họ sẽ xuống hạng chính vì cậu ta và ông chủ tịch”, Neto giận dữ. “Lỗi là của Neymar và đám fan cuồng theo cậu ta. Hãy nhìn xem đội bóng khác hẳn khi không có cậu ta!”.

Cụ thể, Neto chỉ ra rằng Santos chỉ thực sự bùng nổ sau khi Neymar bị thay ra ở phút 85, khi đội đang bị dẫn 0-3. Hai bàn gỡ muộn màng ở phút 89 và 90+1 của Santos trong màn so tài với Flamengo đến từ lối chơi pressing cao và phối hợp nhanh, điều hiếm thấy khi Neymar còn trên sân.

“Cậu là một sự ô nhục, Neymar! Cậu chẳng chơi gì cả. Cậu chỉ đi bộ trên sân. Cậu đi xem Formula 1, gặp các tay đua trước trận, rồi vào sân và chẳng làm gì. Thật đáng hổ thẹn khi chơi bóng như thế", cựu tuyển thủ Brazil nhấn mạnh.

Neto còn nhắc đến hình ảnh Neymar rời sân với vẻ mặt cau có, không bắt tay đồng đội và đi thẳng vào đường hầm: "Neymar giờ chỉ là cái bóng. Cậu ta sống trong quá khứ, còn Santos đang chết dần vì ảo tưởng”.

Neto chỉ trích Neymar thậm tệ.

Trong trận đấu trên sân Flamengo, Neymar được HLV cho đá chính. Thế nhưng, trong suốt 85 phút có mặt trên sân, anh chơi mờ nhạt và không để lại dấu ấn. Khi bị thay ra, Neymar công khai bất mãn với HLV Juan Pablo Vojvoda, chất vấn ông tại sao thay mình.

Điều đáng buồn hơn với Neymar, đó là sau khi anh rời sân, Santos gỡ lại liền hai bàn và suýt gây sốc cuối trận. Sự trở lại của Neymar dường như không giúp gì cho Santos trong cuộc đua trụ hạng mùa này.

5 trận gần nhất, Santos không biết mùi chiến thắng. Trận thua Flamengo khiến họ rơi xuống đứng thứ 17/20 trên BXH, nhóm sẽ rớt hạng vào cuối mùa. Mùa giải này, vì thi đấu hạn chế, Neymar chỉ ghi được 3 bàn thắng tại Brasileirão – con số khiêm tốn so với kỳ vọng.