Oscar nhập viện

Một buổi kiểm tra y tế tưởng như bình thường đã biến thành cơn ác mộng với Oscar.

Oscar từng có thời gian thi đấu tại Trung Quốc.

Bóng đá Brazil sáng nay lặng đi. Từ São Paulo, tin về việc Oscar phải nhập viện vì rối loạn tim mạch khiến cả giới túc cầu sững sờ. Anh không bị chấn thương trên sân, không ngã sau cú tắc bóng, mà gục xuống trong phòng kiểm tra y tế, nơi lẽ ra chỉ dành cho những con số bình thường.

Ở tuổi 34, ngôi sao của Sao Paulo vẫn đang cố níu giữ sự nghiệp bằng kỷ luật và niềm tin. Nhưng trái tim của anh, theo đúng nghĩa đen, lại phản bội chủ nhân. Trong lúc đạp xe kiểm tra gắng sức, nhịp tim của anh đột ngột rối loạn. Các bác sĩ São Paulo lập tức chuyển Oscar đến bệnh viện Israelita Albert Einstein, nơi anh hiện được theo dõi trong tình trạng ổn định.

Sự cố này không phải lần đầu. Từ tháng 8, Oscar được giám sát đặc biệt vì dấu hiệu bất thường về tim, sau chấn thương cột sống khiến anh phải nghỉ ba tháng. Khi đó, Oscar nói thẳng: “Nếu tim tôi gặp vấn đề, tôi sẽ dừng lại”. Câu nói ấy giờ vang lên như một lời tiên đoán buồn.

Từ ngày rời Trung Quốc để trở lại Brazil, Oscar chưa bao giờ thực sự là chính mình. Những chấn thương hông, đùi, bắp chân, và giờ là tim mạch, biến hành trình trở về của anh thành cuộc chiến âm thầm giữa ý chí và cơ thể. Anh chỉ chơi 21 trận trong gần hai năm, ghi 2 bàn, quá ít cho một cầu thủ từng được xem là linh hồn của Chelsea, từng là điểm sáng của Selecão tại World Cup 2014.

Câu chuyện của Oscar giờ không còn là chuyện bóng đá. Đó là câu chuyện về giới hạn của con người, về việc một cầu thủ tài hoa phải chấp nhận rằng đôi khi trái tim không chịu nghe lời tham vọng. Ở Brazil, người ta vẫn gọi anh là “người đẹp buồn” của thế hệ sau Neymar. Có lẽ giờ đây, điều anh cần nhất không phải là cú sút vào góc xa, mà là sự bình yên cho chính cơ thể mình.

Nếu đây là hồi kết, Oscar ra đi trong tư thế của một nghệ sĩ, người từng khiến khán giả tin rằng mọi đường chuyền đều có linh hồn.