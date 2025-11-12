Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc hỗn loạn của Real Madrid

  • Thứ tư, 12/11/2025 10:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trận hòa 0-0 của Real Madrid trước Rayo Vallecano phơi bày vấn đề nội bộ khi nhiều ngôi sao tỏ ra không hiểu hoặc không đồng tình với cách chỉ đạo của HLV Xabi Alonso.

Dàn sao Real bối rối trước chỉ đạo của Alonso.

Theo nguồn tin từ Marca, một số cầu thủ Real liên tục phàn nàn về chiến thuật được triển khai trong suốt trận đấu. Trung vệ trẻ Dean Huijsen kêu gọi đồng đội: “Chúng ta luôn rơi vào thế hai kèm một, phải hỗ trợ nhau đi chứ". Trong khi đó, Vinicius Jr. bực dọc khi đội nhà liên tục phất bóng dài: "Không cần chuyền dài nữa".

Kylian Mbappe cũng thể hiện sự khó chịu: "Tấn công gì mà lúc nào cũng thiếu người, luôn ít hơn đối thủ một người". Ở tuyến giữa, hai cầu thủ trẻ Arda Guler và Eduardo Camavinga thậm chí phải hỏi trực tiếp ban huấn luyện xem khi nào cần pressing và khi nào nên giữ vị trí.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, ngay cả Jude Bellingham và Huijsen cũng yêu cầu thủ môn Thibaut Courtois "ngừng chuyền dài vô tội vạ" trong hiệp hai. Sự khác biệt về quan điểm chiến thuật này phần nào lý giải vì sao Real tấn công thiếu nhịp nhàng và nhiều thời điểm mất kiểm soát thế trận.

Nguồn tin khẳng định đây không phải là phản ứng tiêu cực mà là biểu hiện của sự chủ động. Các cầu thủ muốn làm rõ chiến thuật để cải thiện hiệu quả. Tương tự cách Carlo Ancelotti từng lắng nghe ý kiến từ Toni Kroos hay Luka Modric trong các trận đấu lớn, Alonso được cho là vẫn đang điều chỉnh để tìm công thức phù hợp với dàn sao hiện tại.

"Los Blancos" hiện dẫn đầu La Liga, nhưng trận hòa với Rayo ở sân Vallecas hôm 9/11 cho thấy Alonso phải nhanh chóng ổn định lối chơi – nếu không muốn những tiếng "than phiền trong nội bộ" biến thành vấn đề thật sự.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

