Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Endrick?

Endrick từng được xem là biểu tượng mới của Real Madrid, nhưng một năm sau, thần đồng Brazil lại vật lộn để tìm chỗ đứng dưới thời Xabi Alonso.

Khi Real Madrid hoàn tất thương vụ 72 triệu euro cho Endrick, họ tin rằng mình vừa mua về viên ngọc sáng nhất của bóng đá Brazil. Cậu thiếu niên 18 tuổi khi ấy được ví như “Ronaldo mới”, người sẽ cùng Vinicius Jr và Rodrygo Goes mở ra kỷ nguyên Galacticos trẻ trung. Một năm sau, giấc mơ ấy đang trượt dài trong im lặng.

Sự thật phũ phàng

Endrick mới 19 tuổi, nhưng đã nếm trải mặt tối của vinh quang. Mùa đầu tiên ở Bernabeu, anh ghi bảy bàn, con số không tệ so với thời gian ra sân ít ỏi, chỉ hơn 350 phút tại La Liga. Phần lớn các trận đấu, Endrick vào sân ở cuối hiệp hai, khi Real an bài thế trận. Nhưng ít nhất khi đó, chân sút người Brazil vẫn có cảm giác được sử dụng. Dưới thời Xabi Alonso, cơ hội ấy gần như biến mất.

Mùa 2025/26, anh mới ra sân đúng một lần, vỏn vẹn 14 phút trong trận thắng Valencia 4-0. Sáu trận trước đó, tên Endrick chỉ xuất hiện trên bảng dự bị. Anh cũng không được Carlo Ancelotti triệu tập lên tuyển Brazil trong bốn đợt tập trung liên tiếp. Từ “thần đồng” trở thành “người bị lãng quên”, cú rơi ấy diễn ra nhanh đến khó tin.

Chấn thương gân kheo vào tháng 5 là khởi đầu cho chuỗi ngày tăm tối. Endrick lỡ FIFA Club World Cup 2025, rồi tái phát chấn thương đúng lúc mùa giải mới bắt đầu. Khi anh trở lại, Real Madrid dưới tay Xabi Alonso định hình bộ khung ổn định với Gonzalo Garcia ở vị trí trung phong.

Trong mắt HLV người Tây Ban Nha, Garcia cầm bóng và kết nối đồng đội tốt hơn, trong khi Endrick vẫn chỉ là tay săn bàn thuần túy. “Cậu ấy có bản năng ghi bàn, nhưng chưa hòa nhập được với nhịp chơi của đội”, chuyên gia Guillem Balague giải thích.

Endrick đang tích cực luyện tập.

Nhận xét đó đúng nhưng cũng phũ phàng. Endrick vẫn là mẫu tiền đạo bản năng, nhanh, mạnh, dứt điểm tốt, nhưng lối chơi Real hiện tại lại đòi hỏi người đá cao nhất phải biết làm nền, kéo giãn, chuyền bóng và giữ nhịp. Endrick không phải mẫu cầu thủ như vậy. Anh đang học cách thích nghi trong một môi trường đòi hỏi sự chín chắn hơn tuổi 19.

Endrick trước ngã ba đường

Real Madrid giờ đối mặt với bài toán khó. Họ muốn bảo vệ khoản đầu tư khổng lồ, nhưng cũng không thể để một tài năng lớn ngồi dự bị mãi. Phương án cho mượn đang được bàn đến, dù vẫn còn nhiều do dự.

Câu lạc bộ hiểu rằng việc rời Madrid sớm có thể giúp Endrick được thi đấu thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt khi World Cup 2026 đã gần kề. Nhưng họ cũng sợ rằng một thương vụ cho mượn thất bại sẽ làm tổn hại đến giá trị và sự tự tin của anh.

Một số đội bóng đánh tiếng. Lyon (Pháp) là lựa chọn khả dĩ nhất. Họ chơi ở Europa League và có thể đảm bảo cho Endrick vị trí chính thức. Một số đội Ngoại hạng Anh như West Ham cũng quan tâm, nhưng Premier League vốn quá khắc nghiệt với một cầu thủ 19 tuổi chưa đủ thể lực và kinh nghiệm.

Chelsea từng theo đuổi Endrick khi anh còn ở Palmeiras, nhưng giờ họ đã đầy rẫy những tài năng trẻ khác. Aston Villa từng được nhắc đến, song sự ra đi của Giám đốc thể thao Monchi khiến thương vụ khó xảy ra.

Nếu Endrick muốn trở thành Galactico thực thụ, anh phải dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Ở chiều ngược lại, cũng có lý do để Endrick ở lại. Anh hòa nhập tốt với cuộc sống ở Madrid, nói tiếng Tây Ban Nha ổn, và cảm thấy thoải mái trong môi trường tập luyện của Real. Việc ở lại, dù ít được ra sân, vẫn có thể giúp Endrick học hỏi cách vận hành của một đội bóng lớn. Thời gian có thể trở thành đồng minh nếu Alonso quyết định xoay vòng lực lượng trong giai đoạn tới.

Sự thật là Endrick đang đứng giữa hai con đường. Một bên là ở lại, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi và trưởng thành chậm rãi dưới áp lực khổng lồ ở Bernabeu. Bên kia là ra đi để tìm lại cảm giác chơi bóng, chấp nhận rủi ro và khởi đầu lại từ đầu. Dù chọn hướng nào, cậu vẫn mới chỉ 19 tuổi, vẫn còn thời gian để làm lại.

Endrick không phải cầu thủ đầu tiên của Real rơi vào tình cảnh này. Martin Ødegaard từng trải qua những năm tháng tương tự trước khi thành công ở Arsenal. Brahim Diaz cũng phải đi học việc ở Milan rồi mới trở lại. Con đường ấy có thể là tấm gương cho Endrick.

Ở tuổi 19, sai lầm lớn nhất là sợ thất bại. Nếu Endrick muốn trở thành Galactico thực thụ, anh phải dám bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi ở Real Madrid, chỉ những người đủ bản lĩnh mới có thể sống sót. Và lúc này, thử thách đầu tiên của Endrick chính là vượt qua nỗi sợ bị quên lãng, để chứng minh rằng giấc mơ Bernabéu của anh vẫn còn sống.