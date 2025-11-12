Vinicius đòi lương ngang Mbappe

Mối quan hệ giữa Vinícius Júnior và Real Madrid đang xấu đi nhanh chóng, sau khi ngôi sao người Brazil đòi hỏi mức lương cao hơn đáng kể so với mức 15 triệu euro hiện tại.

Tương lai của Vinícius Junior tại Real Madrid đang trở thành chủ đề nóng.

Đàm phán hợp đồng của Vinicius Junior với Real Madrid mới được nối lại đầu mùa này, sau khi đình trệ nhiều tháng vì yêu cầu lương cao từ phía cầu thủ người Brazil. Tuy nhiên, theo Marca, đội ngũ đại diện của Vinicius - bao gồm hai "siêu cò" Fred Pena và Thássilo Soares, vừa ra yêu sách mới.

Họ yêu cầu Real Madrid nâng lương cho cầu thủ ngang bằng với Kylian Mbappe, bất kể con số tiền đạo người Pháp nhận được là bao nhiêu, Vinicius muốn thu nhập tương đương (kể cả thưởng). Trần lương hiện tại của Real Madrid chỉ ở mức 20 triệu euro/năm (tính cả thưởng), con số Mbappe đang nhận.

Song, ngôi sao người Pháp đến Real theo dạng tự do nên mới nhận lương cao. Phía Real Madrid cũng thể hiện thiện chí khi đề nghị mức lương cố định 20 triệu euro mà không bao gồm khoản thưởng bổ sung 10 triệu euro.

Dẫu thế, đội ngũ của Vinicius cho rằng mức lương này quá thấp. Hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid kéo dài đến mùa hè 2027. Với việc lời đề nghị từ phía “Los Blancos” không đáp ứng được kỳ vọng từ phía cầu thủ, Vinicius sẵn sàng rời đi.

Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn nuôi hy vọng Vinícius sẽ điều chỉnh một số yêu cầu của mình thời gian tới để đạt được thỏa thuận chung. Vinicius hiện nhận mức lương khoảng 15 triệu euro mỗi mùa (17 triệu euro bao gồm thưởng) tại Real Madrid.

