Thu nhập khổng lồ của Oscar khi còn ở Trung Quốc

Oscar từng là một trong những ngôi sao nhận mức thu nhập cao nhất khi còn thi đấu ở Chinese Super League (Trung Quốc).

Oscar từng là ngôi sao hàng đầu ở giải Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tháng 12/2016, Shanghai Port gây chấn động bóng đá thế giới khi chiêu mộ Oscar với giá 73 triệu USD . Tiền vệ người Brazil hưởng lương 26 triệu USD mỗi mùa, ngang ngửa thu nhập của anh trong bốn năm rưỡi khoác áo Chelsea.

Tuy nhiên, mức đãi ngộ này sụt giảm mạnh khi Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) quyết định giới hạn mức lương trần của các ngoại binh xuống còn 3,5 triệu USD /mùa. Đây cũng là mức lương của Oscar tại Shanghai Port trước khi anh chia tay CLB hồi đầu tháng này.

Dù vậy, theo ước tính, Oscar kiếm khoảng 200 triệu USD trong thời gian thi đấu tại Trung Quốc, con số đáng mơ ước với bất kỳ cầu thủ ngoại quốc nào chơi bóng ở xứ tỷ dân.

Đầu năm 2025, Oscar chia tay Shanghai Port với thành tích 77 bàn, 141 kiến tạo sau 248 trận, đoạt ba danh hiệu Chinese Super League, một Siêu cúp Trung Quốc và một Cúp FA Trung Quốc.

Khi chuyển sang Sao Paulo, Oscar chỉ hưởng mức lương 2,4 triệu USD /mùa, theo China Daily. Tiền vệ người Brazil vẫn tạo tầm ảnh hưởng nhờ phong cách thi đấu khéo léo và giàu đột biến.

Tuy nhiên, biến cố ập đến với Oscar khi anh phải nhập viện và được chẩn đoán “rối loạn tim mạch”. Cựu sao Chelsea đang đối diện nguy cơ phải giải nghệ ở tuổi 34.

