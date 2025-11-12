Ronaldo: 'Con trai sẽ giỏi hơn tôi'

Siêu sao sinh năm 1985 kỳ vọng cậu con trai Cristiano Ronaldo Jr. sẽ có sự nghiệp thành công hơn anh.

Ronaldo đặt nhiều kỳ vọng vào con trai.

Trước câu hỏi về tương lai của con trai, Ronaldo đã bày tỏ quan điểm trên CNN: “Là con người, ai cũng có phần ích kỷ và không muốn ai giỏi hơn mình. Nhưng tôi mong các con tôi sẽ giỏi hơn tôi. Tôi sẽ không bao giờ ghen tị với thằng bé".

Ở tuổi 15, Cristiano Jr. giành hai danh hiệu quốc tế cùng tuyển trẻ Bồ Đào Nha chỉ trong một năm. Cậu con trai của CR7 gây ấn tượng với sự tự tin, tốc độ và khả năng di chuyển không bóng, những phẩm chất gợi nhớ hình ảnh của cha mình thời trẻ.

Hai danh hiệu quốc tế liên tiếp trong năm 2025 là minh chứng cho sự trưởng thành nhanh chóng của Cristiano Jr., người được kỳ vọng tiếp nối di sản bóng đá lừng lẫy của cha mình trong tương lai.

“Tôi không muốn tạo áp lực cho thằng bé. Điều quan trọng là con tôi phải hạnh phúc, dù chơi bóng hay làm bất cứ điều gì khác. Đừng sống dưới cái bóng của cha mình, vì áp lực đó là rất lớn", Ronaldo nói thêm.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Ronaldo cho biết về kế hoạch giải nghệ: "Sau 25 năm cống hiến hết mình cho bóng đá, tôi sẽ sớm treo giày thôi. Chắc khoảng một hoặc hai năm nữa. World Cup 2026 là giải đấu lớn cuối cùng của tôi. Tôi chắc chắn về điều này. Tôi sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân cỏ".

Phát biểu của Ronaldo xem như dẹp tan kịch bản cha con CR7 cùng sát cánh với nhau trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Pha tắc bóng khó tin của con trai Ronaldo Cristiano Ronaldo Jr gây sốt trên mạng xã hội với pha xử lý như một trung vệ thực thụ trong trận đấu gần nhất của đội trẻ Al Nassr.