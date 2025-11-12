Endrick chọn xong bến đỗ

Lyon được cho là đội bóng may mắn có sự phục vụ của ngôi sao trẻ sáng giá người Brazil.

Theo AS, Real Madrid đã đạt thỏa thuận cho Lyon mượn Endrick trong phần còn lại của mùa giải 2025/26, không kèm điều khoản mua đứt. Bản thân tiền đạo trẻ người Brazil cũng đã chấp nhận kế hoạch của đội bóng Ligue 1. Đại diện của Endrick đã nhanh chóng lên đường sang Pháp để tìm nhà cho thân chủ.

"Thương vụ này sẽ sớm được hoàn tất. Endrick chỉ còn chơ hoàn thành giấy tờ thủ tục để ra mắt đội bóng mới vào ngày 1/1/2026", nhà báo săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ.

Lyon đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Endrick bao gồm có vé dự cúp châu Âu (Europa League), một huấn luyện viên người Bồ Đào Nha để dễ giao tiếp và cái duyên với các cầu thủ Brazil. Trước đó, Lyon từng sở hữu nhiều "Vũ công Samba" nổi tiếng như Juninho, Michel Bastos, Nilmar, Bruno Guimaraes,...

Tại Ligue 1, Endrick có cơ hội ra sân thường xuyên, điều anh không thể có từ khi gia nhập Real Madrid. Kể từ khi hồi phục chấn thương gặp phải trước thềm FIFA Club World Cup, "Pele mới" chỉ được chơi 11 phút trong 9 trận, khiến anh phải tìm kiếm một điểm đến giúp lấy lại nhịp độ thi đấu và duy trì hy vọng dự World Cup 2026.