Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ra mắt MV thắp lửa SEA Games 33

  • Thứ tư, 12/11/2025 19:23 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Trước thềm SEA Games 33 tại Thái Lan, MV “Thanh âm chiến thắng” chính thức ra mắt, mang đến thông điệp mạnh mẽ về ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục của thể thao Việt Nam.

Trước thềm SEA Games 33 tại Thái Lan, MV “Thanh âm chiến thắng” chính thức ra mắt.

Tiếp nối thành công của “Let’s Shine”, ca khúc chủ đề SEA Games 31 từng giành Giải nhất Video clip tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2022, ê-kíp sản xuất đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng để tạo nên một biểu tượng tinh thần mới cho thể thao nước nhà.

MV dài 3 phút được quay hoàn toàn bằng âm thanh thật, từ tiếng bước chân, hơi thở đến âm thanh của mũi tên, thanh kiếm, tạo nên “bản giao hưởng của khát vọng”. Tác phẩm tái hiện hành trình gian khổ của vận động viên Việt Nam, nơi mỗi giọt mồ hôi và vết thương đều là dấu ấn của ý chí vượt qua giới hạn bản thân.

Nhạc sĩ Đinh Tiến Phúc, tác giả ca khúc, cho biết hình ảnh “ngôi đền” trong MV tượng trưng cho tinh thần kiên định và chiến thắng nội tâm. Nhà sản xuất Kloe Yang xúc động chia sẻ: “Khi kết thúc buổi quay, cả ê-kíp vỗ tay suốt ba phút. Họ không chỉ đẹp trong hình ảnh, mà còn ở sự chuyên nghiệp và nhân hậu”.

Kết thúc bằng tiếng hô “Việt Nam!”, “Thanh âm chiến thắng” khẳng định thông điệp “Đoàn kết - Bứt phá - Chơi hết mình - Không sợ hãi”, trở thành nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ cho Đoàn Thể thao Việt Nam trước hành trình chinh phục SEA Games 33.

Minh Quân

SEA Games 33 Giải thưởng toàn quốc Shine Let Thanh kiếm SEA Games 31

    Đọc tiếp

    U22 Viet Nam doi san thi dau cach gan 2.000 km tai SEA Games 33 hinh anh

    U22 Việt Nam đổi sân thi đấu cách gần 2.000 km tại SEA Games 33

    09:51 6/11/2025 09:51 6/11/2025

    0

    Ban tổ chức SEA Games 33 tiếp tục khiến giới bóng đá khu vực bất ngờ khi một lần nữa thay đổi địa điểm thi đấu môn bóng đá nam, buộc U22 Việt Nam phải gấp rút điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho mục tiêu giành HCV.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý