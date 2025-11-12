Ra mắt MV thắp lửa SEA Games 33

Trước thềm SEA Games 33 tại Thái Lan, MV “Thanh âm chiến thắng” chính thức ra mắt, mang đến thông điệp mạnh mẽ về ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục của thể thao Việt Nam.

Tiếp nối thành công của “Let’s Shine”, ca khúc chủ đề SEA Games 31 từng giành Giải nhất Video clip tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2022, ê-kíp sản xuất đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng để tạo nên một biểu tượng tinh thần mới cho thể thao nước nhà.

MV dài 3 phút được quay hoàn toàn bằng âm thanh thật, từ tiếng bước chân, hơi thở đến âm thanh của mũi tên, thanh kiếm, tạo nên “bản giao hưởng của khát vọng”. Tác phẩm tái hiện hành trình gian khổ của vận động viên Việt Nam, nơi mỗi giọt mồ hôi và vết thương đều là dấu ấn của ý chí vượt qua giới hạn bản thân.

Nhạc sĩ Đinh Tiến Phúc, tác giả ca khúc, cho biết hình ảnh “ngôi đền” trong MV tượng trưng cho tinh thần kiên định và chiến thắng nội tâm. Nhà sản xuất Kloe Yang xúc động chia sẻ: “Khi kết thúc buổi quay, cả ê-kíp vỗ tay suốt ba phút. Họ không chỉ đẹp trong hình ảnh, mà còn ở sự chuyên nghiệp và nhân hậu”.

Kết thúc bằng tiếng hô “Việt Nam!”, “Thanh âm chiến thắng” khẳng định thông điệp “Đoàn kết - Bứt phá - Chơi hết mình - Không sợ hãi”, trở thành nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ cho Đoàn Thể thao Việt Nam trước hành trình chinh phục SEA Games 33.