Không nhận ra Lê Công Vinh

  • Thứ ba, 25/11/2025 17:44 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh gây chú ý khi xuất hiện tại một buổi làm việc chuyên môn.

Hình ảnh mới nhất của Công Vinh.

Công Vinh xuất hiện với mái tóc bạc gần nửa đầu, gương mặt gầy đi rõ rệt và thần thái trầm lắng hơn thường thấy. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một Công Vinh rất khác so với dáng vẻ bóng bẩy, chỉn chu thời còn thi đấu hay giai đoạn làm quản lý bóng đá.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Công Vinh lộ diện. Gần nhất, anh cùng Văn Quyến góp mặt trong trận đấu giao hữu tại TP.HCM, gợi lại hình ảnh cặp tiền đạo từng để lại nhiều dấu ấn trong màu áo tuyển Việt Nam.

Sinh năm 1985 tại Nghệ An, Công Vinh là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh giữ kỷ lụcghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia (51 bàn), đồng thời là biểu tượng của thế hệ vàng giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 với cú đánh đầu lịch sử vào lưới Thái Lan.

Trong sự nghiệp đỉnh cao, Công Vinh 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam (2004, 2006, 2007), 2 lần vô địch V.League cùng Becamex Bình Dương. Công Vinh giải nghệ cuối năm 2016, gần như rút lui khỏi ánh đèn sân cỏ. Anh từng thử sức ở CLB TP.HCM, mở học viện bóng đá, làm truyền thông, nhưng sau cùng lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Đầu năm 2025, hình ảnh Công Vinh xuất hiện ở lớp HLV bằng C AFC thu hút sự chú ý. Không chỉ tham gia với tư cách học viên, anh còn được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, cho thấy sự uy tín và tinh thần kỷ luật của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam.

U17 Việt Nam thắng 14-0

Tối 24/11, U17 Việt Nam hủy diệt U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0 ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.

27:1622 hôm qua

CAHN chi viện cho U22 Việt Nam

HLV Mano Polking xác nhận CLB CAHN sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ được triệu tập lên U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33.

23:32 23/11/2025

Liên hoan võ thuật quốc tế tại TP.HCM khép lại với nhiều dấu ấn

Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 (IMAF 2025) với chủ đề “Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình” sẽ khép lại vào lúc 19h tối 23/11 trên Phố đi bộ Lê Lợi.

20:00 23/11/2025

Minh Nghi

  • Lê Công vinh

    Lê Công vinh

    Lê Công Vinh là cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam chơi ở vị trí tiền đạo. Anh từng 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007 và được xem là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ngày 8/12/2016, sau khi Đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 4-3 trước Đội tuyển Indonesia tại giải AFF Cup 2016, Lê Công Vinh chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu sau 18 năm thi đấu chuyên nghiệp. Anh hiện đảm nhiệm chức vụ quyền chủ tịch của Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bạn có biết: Vinh bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 14 tuổi ở Sông Lam Nghệ An. Khi thi tuyển vào đội trẻ của Nghệ An, Vinh đứng gần "đội sổ", bị đánh giá là không có nhiều triển vọng, cả kỹ thuật và tâm lý đều chưa vững.

    • Ngày sinh: 10/12/1985
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Ca sĩ Thủy Tiên
    • Số trận trong màu áo ĐTQG: 85
    • Số bàn thắng cho ĐTQG: 51

