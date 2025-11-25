Không nhận ra Lê Công Vinh

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh gây chú ý khi xuất hiện tại một buổi làm việc chuyên môn.

Hình ảnh mới nhất của Công Vinh.

Lê Công Vinh xuất hiện với mái tóc bạc gần nửa đầu, gương mặt gầy đi rõ rệt và thần thái trầm lắng hơn thường thấy. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một Công Vinh rất khác so với dáng vẻ bóng bẩy, chỉn chu thời còn thi đấu hay giai đoạn làm quản lý bóng đá.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Công Vinh lộ diện. Gần nhất, anh cùng Văn Quyến góp mặt trong trận đấu giao hữu tại TP.HCM, gợi lại hình ảnh cặp tiền đạo từng để lại nhiều dấu ấn trong màu áo tuyển Việt Nam.

Sinh năm 1985 tại Nghệ An, Công Vinh là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh giữ kỷ lụcghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia (51 bàn), đồng thời là biểu tượng của thế hệ vàng giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 với cú đánh đầu lịch sử vào lưới Thái Lan.

Trong sự nghiệp đỉnh cao, Công Vinh 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam (2004, 2006, 2007), 2 lần vô địch V.League cùng Becamex Bình Dương. Công Vinh giải nghệ cuối năm 2016, gần như rút lui khỏi ánh đèn sân cỏ. Anh từng thử sức ở CLB TP.HCM, mở học viện bóng đá, làm truyền thông, nhưng sau cùng lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Đầu năm 2025, hình ảnh Công Vinh xuất hiện ở lớp HLV bằng C AFC thu hút sự chú ý. Không chỉ tham gia với tư cách học viên, anh còn được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, cho thấy sự uy tín và tinh thần kỷ luật của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam.