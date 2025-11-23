Liên hoan võ thuật quốc tế tại TP.HCM khép lại với nhiều dấu ấn

Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 (IMAF 2025) với chủ đề “Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình” sẽ khép lại vào lúc 19h tối 23/11 trên Phố đi bộ Lê Lợi.

Nhiều chương trình đặc sắc đã diễn ra tại Liên hoan võ thuật quốc tế. Ảnh: Phúc Lê.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức theo Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 29/9/2025, tiếp tục khẳng định vị thế thành phố là điểm hẹn quốc tế của các trường phái võ thuật.

Liên hoan được xây dựng nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, nghĩa tình và hội nhập. Thông qua chuỗi hoạt động chuyên môn, giao lưu và biểu diễn, TP.HCM muốn mở rộng hợp tác thể thao, văn hóa và du lịch với bạn bè năm châu.

Trong ba ngày từ 21 đến 23/11, IMAF 2025 diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung. Trọng tâm là Hội thảo Khoa học Võ thuật Quốc tế 2025, quy tụ gần 100 nhà khoa học, chuyên gia và võ sư đến từ 7 quốc gia. Năm diễn giả trong và ngoài nước trình bày tham luận, phân tích mối liên hệ giữa võ thuật, văn hóa và di sản trong bối cảnh mới. Phiên tọa đàm chuyên sâu do TS Lý Đại Nghĩa chủ trì ghi nhận 27 kiến nghị chuyên môn, được xem là gợi ý quan trọng cho chiến lược phát triển võ thuật Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Song song với đó là chuỗi khóa đặc huấn mang tính ứng dụng cao. Trên Phố đi bộ Lê Lợi, các chuyên gia Indonesia giới thiệu môn Tarung Derajat với những giờ học giàu khí thế. Các võ sư Aikido hướng dẫn kỹ năng tự vệ thu hút đông đảo người dân. Tại Trung tâm HL&TĐ TDTT TP.HCM, chuyên gia Hàn Quốc tổ chức chương trình huấn luyện Hapkido bài bản cho lực lượng VĐV trẻ. Trước đó, các lớp MMA, Muay, Arnis và Wushu ở phường Xuân Hòa cũng tạo nên không khí tập luyện hào hứng, giúp võ thuật đến gần cộng đồng hơn.

Chiều 22 và 23/11, Phố đi bộ Lê Lợi biến thành “sàn diễn” của hơn 30 tiết mục biểu diễn võ thuật. Ảnh: Phúc Lê.

Chiều 22 và 23/11, Phố đi bộ Lê Lợi biến thành “sàn diễn” của hơn 30 tiết mục biểu diễn võ thuật. Những đường quyền mạnh mẽ, động tác uyển chuyển kết hợp âm thanh trống, tiếng hô nhịp nhàng mang đến bữa tiệc thị giác sôi động, thu hút hàng nghìn khán giả và du khách. Hội thi không chỉ là sân chơi trình diễn mà còn cho thấy sức sống của phong trào võ thuật TP.HCM: trẻ, sáng tạo và đậm bản sắc.

IMAF 2025 cũng ghi dấu bước đi mới của thể thao thành phố trong ứng dụng công nghệ. Võ sư, VĐV và người dân có thể kiểm tra lực đánh, tốc độ, độ chính xác với dữ liệu phân tích theo thời gian thực. Hoạt động này cho thấy định hướng chuyển đổi số của ngành thể thao, coi công nghệ là nền tảng nâng cao chất lượng huấn luyện và thi đấu.

Bên cạnh chuyên môn, Liên hoan còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Ban tổ chức vận động được 1 tỷ đồng từ các đơn vị đồng hành và trao toàn bộ cho đồng bào vùng lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Đây là hành động thể hiện rõ tinh thần “nhân văn võ đạo”, dùng võ thuật để lan tỏa giá trị nhân ái bằng những đóng góp cụ thể.

Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM - IMAF 2025 khép lại nhưng thông điệp kết nối, sáng tạo và thượng võ vẫn tiếp tục lan tỏa. Sự kiện không chỉ là nơi gặp gỡ các môn phái, mà còn là cầu nối văn hóa và không gian chia sẻ tri thức, khát vọng vươn lên của thể thao TP.HCM trong thời đại mới. Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo thành phố, các liên đoàn võ thuật, đơn vị đồng hành, cùng đội ngũ võ sư, HLV, VĐV và người hâm mộ đã góp phần tạo nên một kỳ Liên hoan thành công, ấn tượng và giàu tính nhân văn.