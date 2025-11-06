Hà Thế Anh và trận thách đấu vì danh dự tại LION Championship 28

Tối 8/11, Quảng trường Corona (Phú Quốc) sẽ bùng nổ với LION Championship 28, National Pride, sự kiện MMA lớn nhất Việt Nam năm 2025.

Giải đấu quy tụ những võ sĩ hàng đầu trong nước cùng nhiều đối thủ quốc tế, hứa hẹn đêm thi đấu rực lửa và đầy cảm xúc.

Tâm điểm của LC28 là trận đấu giữa Hà Thế Anh, đại diện của Raptor, và võ sĩ Trung Quốc Châu La. Dù bị đánh giá “lép vế” hơn, Thế Anh bước vào lồng bát giác với tinh thần không lùi bước. Anh chỉ có ít ngày chuẩn bị, nhưng vẫn quyết định thi đấu và tuyên bố sẽ tặng toàn bộ tiền thưởng cho đồng bào vùng thiên tai. Trận đấu vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh và lòng nhân ái của võ sĩ Việt Nam.

Không chỉ mang áp lực thi đấu, Hà Thế Anh còn gánh trên vai niềm tự hào dân tộc. Mỗi cú ra đòn, mỗi pha quật ngã là sự thể hiện cho tinh thần “National Pride” mà giải đấu hướng tới. Anh không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì hình ảnh võ thuật Việt Nam đang vươn ra châu lục.

Ngoài trận đấu của Thế Anh, LC28 còn thu hút sự chú ý với màn “2 đấu 2” độc đáo giữa cặp Coutinho Claudio - Nguyễn Chương và bộ đôi đến từ Trung Quốc Dĩ Cách - Thẩm Long. Thể thức này đòi hỏi sự phối hợp chiến thuật, thể lực và tinh thần đồng đội cao, hứa hẹn mang lại kịch tính chưa từng có.

Bên cạnh đó là các cặp đấu hấp dẫn khác: Đinh Chí Công đối đầu Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thành Thoan gặp Huỳnh Ngọc Tín, và màn so tài quốc tế giữa võ sĩ Nga và Thái Lan.

LION Championship 28 không chỉ là sàn đấu đỉnh cao mà còn là nơi tôn vinh tinh thần thượng võ, lòng tự hào và khát vọng vươn tầm quốc tế của võ sĩ Việt. Và Hà Thế Anh chính là biểu tượng sống cho tinh thần ấy.