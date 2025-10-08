Ai sẽ giành vé tranh đai 77 kg LION Championship

Cuộc đối đầu giữa Lý Văn Huỳnh và Đỗ Thành Chương hứa hẹn bùng nổ, quyết định ứng viên tranh đai vô địch hạng 77 kg tại LION Championship 27.

Ngày 11/10, tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội, LION Championship 27 sẽ trở lại với trận đấu tâm điểm hạng 77 kg giữa Lý Văn Huỳnh và Đỗ Thành Chương, trận chiến quyết định ai sẽ tranh đai vô địch đang bỏ trống.

Lý Văn Huỳnh, tay đấm sinh năm 1998, vẫn chưa quên thất bại trước Armando de Crescenzo tại LION Championship 19. Dù tung ra cú đá chân trái uy lực, Văn Huỳnh không thể kết thúc đối thủ và bị knock-out ngay hiệp 1.

Bước vào trận đấu lần này, anh đối diện thử thách mới mang tên Đỗ Thành Chương - người trở lại sau một năm với mục tiêu lần đầu tiên tranh đai. Chiến thắng knock-out chóng vánh trước Lê Hoàng Nhật Long năm 2024 sẽ là lời cảnh báo mà Thành Chương gửi tới Văn Huỳnh, người chưa từng thua các đối thủ Việt Nam.

Bên cạnh trận chính, sự kiện còn chứng kiến màn ra mắt MMA Striking của nhà vô địch Muay Việt Nam - Trần Quốc Tuấn trước đối thủ Thái Lan, Vorapon Jayamram, cùng trận chung kết hạng 65 kg giữa Nguyễn Văn Lâm và Lưu Huy Đức - trận tái đấu đầy kịch tính sau lần Văn Lâm thắng điểm ở tứ kết. Huy Đức, được trao cơ hội trở lại sau sự rút lui của một ứng viên khác, vừa chứng minh sự tiến bộ khi vượt qua Đinh Văn Cân ở bán kết.

LION Championship 27 hứa hẹn những màn so găng nảy lửa, nơi các võ sĩ trẻ Việt Nam thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và khát khao chinh phục vinh quang quốc tế.