Lý Văn Huỳnh giành vé tranh đai hạng 77 kg tại LION Championship 27

  • Chủ nhật, 12/10/2025 07:47 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Đêm 11/10 tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), LION Championship 27 (LC27) khép lại với loạt màn knock-out mãn nhãn, trong đó tâm điểm là chiến thắng ấn tượng của Lý Văn Huỳnh trước Đỗ Thành Chương để giành quyền tranh đai vô địch hạng 77 kg.

Ngay hiệp đầu, võ sĩ MMA Thành Chương tạo thế trận khó chịu khi khóa chặt chân trái sở trường của đối thủ và liên tục áp sát bằng các đòn gối. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở đầu hiệp hai khi cú đá trái hiểm hóc của Văn Huỳnh khiến Thành Chương chao đảo. Võ sĩ của TP.HCM không bỏ lỡ thời cơ, tung loạt đòn ground-and-pound dồn dập, buộc trọng tài phải dừng trận.

Đây là lần thứ ba Lý Văn Huỳnh giành vé tranh đai, và đối thủ sắp tới của anh sẽ là Jovidon Khojaev - nhà vô địch hạng 70 kg vừa tuyên bố lên hạng săn danh hiệu thứ hai.

Ở trận MMA Striking đáng chú ý, Trần Quốc Tuấn - nhà vô địch WBC Muay Thái quốc tế - thất thủ trước võ sĩ Thái Lan Vorapon Jayamram, người thể hiện kỹ năng đánh chặn và tổ hợp đòn chân tay vượt trội để thắng điểm sau ba hiệp.

Một dấu ấn khác đến từ Đinh Văn Khuyến, khi anh chỉ mất 18 giây để hạ knock-out Bùi Đình Khải bằng hai cú đấm cực mạnh - chiến thắng nhanh nhất giải. Trong khi đó, Trần Huy Hải cũng gây ấn tượng với cú đấm tay phải chính xác hạ gục Võ Tiến Đạt ngay hiệp đầu.

LION Championship 27 khép lại với hàng loạt trận cầu nảy lửa, mở đường cho LC28 sẽ diễn ra ngày 8/11 tại Phú Quốc (An Giang), hứa hẹn tiếp tục mang đến những pha đấu mãn nhãn cho người hâm mộ MMA Việt.

Ngân Lâm

