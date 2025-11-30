Flamengo vỡ òa cảm xúc trong ngày vô địch

|
Bàn duy nhất của trận đấu do công của Danilo, cựu hậu vệ Juventus và Man City, giúp Flamengo lên ngôi vô địch Copa Libertadores.
|
Flamengo cũng trở thành CLB Brazil đầu tiên trong lịch sử vô địch Nam Mỹ 4 lần. Trước đó, đội sánh ngang thành tích với đối thủ Palmeiras.
|
Các cầu thủ Flamengo ôm nhau ăn mừng sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Dario Herrera.
|
Filipe Luis tiếp tục cho thấy sự mát tay trên cương vị HLV Flamengo. Đây đã là chiếc cúp thứ 4 của nhà cầm quân trẻ này chỉ sau hơn một năm dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ-đen.
|
Trên khán đài, CĐV Flamengo cũng vỡ òa cảm xúc sau trận chung kết đầy căng thẳng.
|
Khoảnh khắc các CĐV Flamengo đốt pháo sáng để "truyền lửa" cho các cầu thủ thi đấu trên sân.
|
Flamengo và Palmeiras trải qua 90 phút thi đấu căng thẳng với thế trận chặt chẽ, đầy toan tính. Flamengo là đội tận dụng tốt hơn cơ hội đễ kết liễu đối thủ.
