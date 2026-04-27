Cú sốc với Al Nassr

Al Nassr đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng ngay trước trận đấu quan trọng gặp Al Ahli vào ngày 30/4, khi hàng loạt trụ cột bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe.

Theo truyền thông Saudi Arabia, nhiều cầu thủ đội một Al Nassr bị ảnh hưởng bởi virus cúm. Mới nhất, Sadio Mane buộc phải rời buổi tập. Dù chưa có thông báo chính thức từ CLB, việc tiền đạo người Senegal bỏ dở buổi tập khiến khả năng ra sân trong trận đấu sắp tới bị đặt dấu hỏi lớn.

Đáng chú ý, sự cố xảy ra ngay sau khi Mane vừa có màn trình diễn ấn tượng tại bán kết AFC Champions League Two, góp công đưa đội bóng vào chung kết. Tuy nhiên, phong độ cao của Mane nguy cơ bị gián đoạn bởi vấn đề thể trạng.

Không chỉ riêng Mane, danh sách bệnh binh của Al Nassr còn kéo dài với những cái tên như Kingsley Coman, Mohamed Simakan, Marcelo Brozovic, Sultan Al-Ghannam và Ali Hassan. Tình trạng của họ chưa thật sự được đảm bảo.

Trong trường hợp Mane không kịp bình phục, HLV Jorge Jesus sẽ buộc phải tính đến phương án thay thế. Joao Felix hoặc Kingsley Coman (nếu kịp hồi phục) có thể được kéo sang cánh trái để lấp khoảng trống.

Hiện đội ngũ y tế của Al Nassr chạy đua với thời gian để giúp các cầu thủ hồi phục nhanh nhất. Ronaldo cùng các đồng đội còn lại duy trì tập luyện với cường độ cao, hướng tới mục tiêu giành kết quả tích cực trước Al Ahli. Tuy nhiên, với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, Al Nassr rõ ràng bước vào trận đấu với không ít nỗi lo.

Sau 29 trận, Al Nassr dẫn đầu BXH Saudi Pro League khi lần lượt hơn Al Hilal và Al Ahli 8 và 10 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Ronaldo ghi bàn thứ 969 Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo chạm mốc 969 bàn trong sự nghiệp khi mở tỷ số cho Al Nassr ở tứ kết AFC Champions League Two trận gặp Al Wasl.