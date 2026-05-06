Ronaldo Jr từ chối đá cặp cùng cha

  • Thứ tư, 6/5/2026 06:42 (GMT+7)
Cristiano Jr dự định rời Al Nassr để trở lại châu Âu thi đấu, thay vì chờ cơ hội đá cặp cùng người cha nổi tiếng.

Thay vì chờ đợi được đôn lên đội một Al Nassr vào mùa giải tới, cầu thủ 15 tuổi tin rằng việc gia nhập các học viện bóng đá hàng đầu thế giới là con đường quan trọng nhất để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ.

Hiện tại, Ronaldo Jr khoác áo đội trẻ Al Nassr nhưng khao khát được thử sức ở sân khấu lớn nhất châu lục. Theo truyền thông Saudi Arabia, các ông lớn như Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều đang để mắt đến con trai Ronaldo.

Mong muốn của Ronaldo Jr là được rèn luyện trong môi trường đỉnh cao, điều mà bản thân từng trải qua tại các học viện Juventus hay MU trước đây. Hồi tháng 3, Ronaldo Jr trải qua thời gian ngắn tập luyện cùng đội U16 Real Madrid trong lúc cha mình trở lại Tây Ban Nha hồi phục chấn thương. Động thái cho thấy Ronaldo Jr sẵn sàng cho bước tiến mới.

Dù gia đình lo ngại áp lực từ giới truyền thông và những so sánh khắt khe, tiềm năng của Ronaldo Jr là không thể phủ nhận. Thống kê của cậu khiến giới chuyên môn kinh ngạc với 58 bàn thắng sau 23 trận cho U9 Juventus và 56 bàn sau 27 trận cho U15 Al Nassr. Khả năng săn bàn còn giúp cậu tỏa sáng ở các cấp độ trẻ tuyển Bồ Đào Nha.

Việc Ronaldo Jr lựa chọn hướng đi riêng thay vì sát cánh cùng cha cho thấy sự tự lập và tham vọng thoát khỏi cái bóng của CR7. Trong khi đó, ở tuổi 41, Ronaldo đang nỗ lực tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng và chuẩn bị cho World Cup 2026.

Huy Trưởng

