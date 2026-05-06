Bi kịch bóng đá của Griezmann

Hành trình của tiền đạo Antoine Griezmann tại Atletico Madrid đi đến hồi kết với nhiều tiếc nuối, khi chân sút người Pháp không thể hoàn thành giấc mơ giành danh hiệu lớn cùng đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

Rạng sáng 6/5, Atletico dừng chân ở bán kết Champions League sau thất bại 0-1 trước Arsenal tại Emirates. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Griezmann trong màu áo Atletico ở đấu trường châu Âu, trước khi anh sang Mỹ thi đấu vào mùa hè tới.

Trong nhiều năm gắn bó, Griezmann luôn là biểu tượng quan trọng của Atletico. Tuy nhiên, anh sẽ rời đi mà không có được các danh hiệu danh giá như Champions League, La Liga hay Copa del Rey cùng đội bóng.

Điều đáng tiếc hơn là trong giai đoạn Griezmann chuyển sang Barcelona từ năm 2019 đến 2022, Atletico lại đăng quang La Liga mùa giải 2020/21. Khoảnh khắc này để lại nhiều tiếc nuối cho chính tiền đạo người Pháp.

Mùa giải này, cầu thủ sinh năm 1991 nuôi hy vọng khép lại hành trình bằng một danh hiệu. Atletico từng tiến sâu tại các đấu trường lớn, nhưng mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Họ thất bại ở trận chung kết Copa del Rey và dừng bước tại bán kết Champions League. Tại La Liga, Atletico đang xếp thứ 4 với khoảng cách lên đến 25 điểm so với đội đầu bảng Barcelona.

Hình ảnh Griezmann buồn bã trên sân Emirates sau trận thua đã phần nào phản ánh nỗi thất vọng lớn lao. Dù vậy, những đóng góp của anh cho Atletico vẫn là không thể phủ nhận. Trong lần thứ hai khoác áo đội bóng thành Madrid, chân sút này ghi 71 bàn sau 204 lần ra sân.

Dù cái kết không trọn vẹn, hành trình của Griezmann tại Atletico vẫn sẽ được nhớ đến như một câu chuyện đầy cảm xúc.

