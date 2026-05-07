Cầu thủ Arsenal nguy cơ bị cấm trận chung kết với PSG

Gabriel Jesus có thể bị UEFA treo giò sau hành động gây tranh cãi ở trận thắng Atletico Madrid 1-0 thuộc bán kết lượt về Champions League hôm 6/5.

Jesus được cho là có hành động bạo lực.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vượt qua Atletico với tổng tỷ số 2-1 để ghi tên vào trận đấu cuối cùng gặp PSG tại Budapest vào ngày 30/5. Sau trận hòa 1-1 trên đất Tây Ban Nha, Arsenal khép lại màn tái đấu bằng chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công của Bukayo Saka.

Tuy nhiên, sau tiếng còi mãn cuộc, bầu không khí trở nên căng thẳng. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hậu vệ Marc Pubill của Atletico lao vào khu vực ăn mừng của Arsenal và đẩy Viktor Gyokeres từ phía sau, khi tiền đạo người Thụy Điển chia vui cùng Cristhian Mosquera và Gabriel Jesus.

Mosquera lập tức can ngăn nhằm hạ nhiệt tình hình, nhưng Jesus lại có phản ứng thiếu kiềm chế khi được cho là tát vào mặt Pubill. Chứng kiến vụ việc leo thang, Declan Rice cùng tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly phải lao tới tách 2 cầu thủ trước khi kéo hậu vệ Atletico vào đường hầm.

Theo SPORTbible, UEFA vẫn đang xem xét báo cáo của tổ trọng tài và giám sát trận đấu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu bị kết luận có hành vi bạo lực, Jesus hoàn toàn có thể bị cấm thi đấu ở trận chung kết Champions League với PSG.

Đây sẽ là đòn giáng mạnh với cá nhân Jesus trong hành trình trở lại sau chấn thương ACL nghiêm trọng. Mùa này, cựu tiền đạo Man City mới ra sân 26 trận trên mọi đấu trường và có vỏn vẹn 8 lần đá chính.

Tiền đạo 29 tuổi chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội chạm tay vào chiếc cúp Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, đặc biệt sau thất bại cùng Man City trước Chelsea ở chung kết năm 2021.

