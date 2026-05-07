Arsenal sẽ đánh bại PSG bằng cách nào?

Huyền thoại Steven Gerrard cho rằng Arsenal hoàn toàn có thể đánh bại Paris Saint Germain ở chung kết Champions League nếu biết tận dụng những ưu điểm của mình.

Arsenal đang đứng trước cú đúp vô địch ở Premier League và Champions League.

Steven Gerrard tin rằng Arsenal vẫn có cửa đánh bại Paris Saint-Germain ở chung kết Champions League, dù đại diện nước Pháp đang được đánh giá cao hơn nhiều.

Rạng sáng 7/5, PSG giành vé vào trận đấu chung kết Champions League khi vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận bán kết. Đội bóng của Luis Enrique thắng 5-4 ở lượt đi trước khi hòa 1-1 tại Allianz Arena.

Trong khi đó, Arsenal đánh bại Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1 để lần đầu vào chung kết Champions League kể từ năm 2006.

Chia sẻ trên TNT Sports, Gerrard cho rằng Arsenal sẽ ở thế cửa dưới nhưng điều đó không đồng nghĩa họ hết cơ hội.

"Tôi hiểu rõ cảm giác một đội bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn có thể vô địch Champions League", cựu đội trưởng Liverpool nói, nhắc lại hành trình thần kỳ năm 2005 của anh cùng Liverpool trước AC Milan.

Theo Gerrard, Arsenal cần chơi với phiên bản tốt nhất của mình nếu muốn đánh bại PSG.

"Họ phải tận dụng sức mạnh thể chất, chiều cao và biến mọi tình huống cố định thành vũ khí. Arsenal cần kéo PSG vào kiểu trận đấu khó chịu, nơi đối thủ không thể thoải mái triển khai bóng", ông nhận định.

Gerrard cũng đánh giá rất cao PSG sau màn trình diễn trước Bayern. "Ở cả hai lượt trận, PSG là đội xứng đáng đi tiếp hơn. Lượt về là màn trình diễn phòng ngự đẳng cấp của họ", cựu danh thủ người Anh nói thêm.

Cựu sao Manchester United, Owen Hargreaves cũng tin Arsenal có thể tạo bất ngờ. Theo ông, hàng thủ chắc chắn cùng phong độ ổn định của Declan Rice giúp Arsenal đủ khả năng thắng trong một trận chung kết.

Đội bóng của Mikel Arteta hiện còn đứng trước cơ hội giành cú đúp lịch sử khi đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 5 điểm so với Manchester City sau 35 vòng, trong khi đã chơi nhiều hơn một trận.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.