Ronaldinho tiết lộ bí quyết thành công trước World Cup 2026

Huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldinho cho rằng nỗ lực bền bỉ và một chút may mắn là chìa khóa để chạm tới thành công trong sự nghiệp.

Trong một sự kiện đồng hành cùng World Cup 2026, Ronaldinho đã chia sẻ quan điểm về con đường dẫn đến thành công của một cầu thủ bóng đá. Cựu danh thủ người Brazil nhấn mạnh rằng tài năng thôi là chưa đủ nếu không đi kèm sự chăm chỉ và tinh thần cống hiến.

"Lời khuyên chân thành của tôi là hãy tập luyện thật nhiều, cống hiến thật nhiều và luôn nỗ lực hết khả năng. Cộng thêm một chút may mắn, bạn sẽ thành công", Ronaldinho phát biểu khi tham dự chiến dịch của McDonald’s liên quan đến World Cup 2026.

Theo Ronaldinho, World Cup không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn thông qua niềm vui và những cảm xúc chung mà môn thể thao vua mang lại.

Chủ nhân Quả bóng Vàng 2005 là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới đầu thế kỷ 21. Trong sự nghiệp lẫy lừng, ông từng vô địch World Cup 2002 cùng đội tuyển Brazil, đăng quang Champions League với Barcelona và giành nhiều danh hiệu cá nhân cao quý.

Không chỉ nói về bóng đá, Ronaldinho còn chia sẻ những kỷ niệm đời thường gắn liền với tuổi thơ và quãng thời gian trưởng thành của mình. Cựu tiền vệ người Brazil cho biết ông luôn trân trọng những ký ức giản dị bên gia đình và bạn bè.

Theo Ronaldinho, World Cup không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn thông qua niềm vui và những cảm xúc chung mà môn thể thao vua mang lại.

"World Cup là về bóng đá, niềm vui và sự kết nối. Đó là lý do tôi rất hào hứng khi được góp phần kết nối hai điều đó trong chiến dịch này", Ronaldinho chia sẻ.

Bên cạnh đó, huyền thoại sinh năm 1980 cũng nhắc đến những thói quen quen thuộc trong cuộc sống thường ngày. Ông kể rằng sau mỗi buổi tập hoặc trên đường trở về nhà, mình thường ghé qua những địa điểm yêu thích để thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị.

Dù đã giải nghệ nhiều năm, Ronaldinho vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của bóng đá thế giới. Những chia sẻ của ông trước thềm World Cup 2026 tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt khi giải đấu lớn nhất hành tinh đang đến gần.