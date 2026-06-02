Cầu thủ ít tên tuổi nhất World Cup bất ngờ nổi tiếng toàn cầu

Sức hút của World Cup 2026 tiếp tục tạo ra những câu chuyện thú vị khi Kai Trewin, một cầu thủ ít tên tuổi của Australia, bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Khi World Cup 2026 còn chưa khởi tranh, Kai Trewin đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.

Khi World Cup 2026 còn chưa khởi tranh, Kai Trewin đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội dù không phải ngôi sao lớn của bóng đá Australia. Hậu vệ 25 tuổi đang khoác áo New York City FC bất ngờ thu hút sự chú ý từ người hâm mộ toàn cầu nhờ một chiến dịch lan truyền trên Instagram.

Mọi chuyện bắt nguồn từ nhà sáng tạo nội dung bóng đá người Tây Ban Nha RubikayTV, người kêu gọi cộng đồng mạng biến Trewin thành hiện tượng mới của World Cup. Ý tưởng này xuất hiện sau thành công ngoài mong đợi của chiến dịch dành cho Tim Payne, hậu vệ đội tuyển New Zealand.

Trước đó, Payne được nhiều người xem là một trong những cầu thủ ít được biết đến nhất tại World Cup 2026. Tuy nhiên, nhờ làn sóng ủng hộ từ cộng đồng mạng quốc tế, tài khoản Instagram của anh đã tăng từ chưa đầy 5.000 người theo dõi lên hơn 4,2 triệu chỉ trong vài ngày.

Nhìn thấy hiệu ứng mà Payne tạo ra, RubikayTV quyết định tìm kiếm một cái tên khác để tiếp tục câu chuyện. Lần này, người được lựa chọn là Kai Trewin.

Trong đoạn video đăng trên Instagram, RubikayTV cho rằng Tim Payne không còn là cầu thủ "vô danh" nhất World Cup. Theo anh, vị trí đó hiện thuộc về Trewin, người chỉ có khoảng 3.000 người theo dõi trên mạng xã hội vào thời điểm chiến dịch bắt đầu.

Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Chỉ vài giờ sau khi video được đăng tải, lượng người theo dõi của Trewin tăng mạnh. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hậu vệ người Australia đã vượt mốc 50.000 người theo dõi chỉ sau khoảng năm giờ đồng hồ.

Đó là con số đáng chú ý với một cầu thủ vốn không thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo quốc tế.

Tim Payne không còn là cầu thủ "vô danh" nhất World Cup.

Kai Trewin sinh năm 2001 và trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng đá Australia. Anh từng khoác áo Brisbane Roar trước khi chuyển sang Melbourne City. Mùa giải hiện tại, cầu thủ này thi đấu cho New York City FC tại MLS.

Dù có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh, Trewin thường được sử dụng nhiều hơn ở hàng thủ. Anh cũng là gương mặt quen thuộc trong các đội tuyển trẻ Australia và được xem là một phần của thế hệ cầu thủ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai của đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, khác với nhiều đồng đội đang thi đấu tại World Cup, Trewin gần như không có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Chính điều đó lại vô tình biến anh thành nhân vật phù hợp cho một chiến dịch mang tính giải trí của cộng đồng người hâm mộ.

Trước đó, Tim Payne trở thành hiện tượng thực sự trên Internet. Không chỉ nhận được hàng triệu lượt theo dõi, hậu vệ New Zealand còn xuất hiện trong vô số meme, video chế và các bài đăng từ người hâm mộ khắp thế giới. Payne thậm chí phải đăng video cảm ơn sự ủng hộ bất ngờ từ cộng đồng mạng quốc tế.

Hiện tại, sự chú ý đang chuyển dần sang Kai Trewin. Dù chưa đưa ra phản hồi công khai nào, hậu vệ người Australia đã trở thành ví dụ mới nhất cho thấy World Cup không chỉ là sân khấu của những siêu sao như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Trong thời đại mạng xã hội, một cầu thủ ít người biết đến cũng có thể trở thành tâm điểm chỉ sau một đêm. Và với Kai Trewin, hành trình đến World Cup đang bắt đầu theo cách không ai có thể ngờ tới.