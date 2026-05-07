Nội bộ Real Madrid lại một lần nữa dậy sóng

2025/26 có thể là mùa giải bất ổn nhất của Real Madrid khi mới đây, thông tin về việc mất đoàn kết nội bộ của đội thêm một lần nữa làm dư luận phải chú ý.

Sự vụ mới đây nhất gọi tên Valverde, người vẫn duy trì phong độ ổn định trong mùa giải năm nay.

Theo Marca, vụ việc xảy ra trong buổi tập gần nhất của Real Madrid tại Valdebebas hôm 6/5 theo giờ địa phương. Mọi chuyện bắt nguồn từ một tình huống va chạm trong lúc thi đấu đối kháng, trước khi biến thành màn khẩu chiến dữ dội giữa Valverde và Tchouameni.

Hai cầu thủ lao vào đối mặt, xô đẩy nhau và phải nhờ đồng đội can ngăn để tránh xảy ra ẩu đả nghiêm trọng hơn. Marca còn cho biết cuộc tranh cãi chưa dừng lại trên sân tập mà còn kéo dài vào tận phòng thay đồ.

Thông tin này lập tức khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng tại Real Madrid thêm ngột ngạt. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang trải qua giai đoạn khó khăn khi gần như không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu lớn mùa này.

Marca tiết lộ nội bộ Real Madrid xuất hiện nhiều rạn nứt trong thời gian gần đây. Một số cầu thủ gần như không còn giữ quan hệ thân thiết với nhau, trong khi mối quan hệ với HLV Alvaro Arbeloa cũng không hề êm đẹp. Thậm chí, có thông tin cho rằng có ít nhất sáu cầu thủ không còn nói chuyện với HLV người Tây Ban Nha.

Trước đó ít ngày, Antonio Rudiger và Alvaro Carreras cũng xảy ra va chạm trong lúc tập luyện. Dù phía Real Madrid cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng, những sự cố liên tiếp cho thấy phòng thay đồ đội bóng đang thật sự bất ổn hơn bao giờ hết.

Điều đáng lo với Real Madrid là mọi chuyện diễn ra ngay trước trận El Clasico với Barcelona ngày 11/5. Nơi họ buộc phải thắng nếu muốn hy vọng vào việc cạnh tranh chức vô địch, điều vốn dĩ đã rất mong manh. Real Madrid hiện đang xếp thứ 2 với 77 điểm, kém Barcelona 11 điểm trong khi La Liga chỉ còn 4 vòng đấu là kết thúc.

Nếu thất bại trên sân khách, Real Madrid không chỉ nhìn đại kình địch đăng quang mà còn khép lại mùa giải theo cách tồi tệ nhất, giữa hàng loạt sức ép và những dấu hiệu rạn nứt nội bộ ngày càng rõ ràng.

