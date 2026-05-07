Tchouameni đánh Valverde nhập viện

Nội bộ Real Madrid rối loạn nghiêm trọng khi Aurelien Tchouameni và Federico Valverde mâu thuẫn dẫn đến xô xát hai lần liên tiếp.

Valverde nhập viện.

Theo Marca, Aurelien Tchouameni và Federico Valverde tiếp tục xô xát trên sân tập. Không còn là những va chạm nhẹ, cả hai đã thực sự ẩu đả.

"Vụ việc diễn ra nghiêm trọng hơn nhiều so với hôm qua. Valverde đã phải nhập viện", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Ngày hôm qua (6/5), truyền thông xứ sở bò tót đưa tin Tchouameni và Valverde đã xảy ra mâu thuẫn. Mọi chuyện bắt nguồn từ một tình huống va chạm trong lúc thi đấu đối kháng, trước khi biến thành màn khẩu chiến dữ dội giữa Valverde và Tchouameni.

Hai cầu thủ lao vào đối mặt, xô đẩy nhau và phải nhờ đồng đội can ngăn để tránh xảy ra ẩu đả nghiêm trọng hơn. Marca còn cho biết cuộc tranh cãi chưa dừng lại trên sân tập mà còn kéo dài vào tận phòng thay đồ.

Thông tin này lập tức khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng tại Real Madrid thêm ngột ngạt. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang trải qua giai đoạn khó khăn khi gần như không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu lớn mùa này.

Marca tiết lộ nội bộ Real Madrid xuất hiện nhiều rạn nứt trong thời gian gần đây. Một số cầu thủ gần như không còn giữ quan hệ thân thiết với nhau, trong khi mối quan hệ với HLV Alvaro Arbeloa cũng không hề êm đẹp. Thậm chí, có thông tin cho rằng có ít nhất sáu cầu thủ không còn nói chuyện với HLV người Tây Ban Nha.

Trước đó ít ngày, Antonio Rudiger và Alvaro Carreras cũng xảy ra va chạm trong lúc tập luyện. Dù phía Real Madrid cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng, những sự cố liên tiếp cho thấy phòng thay đồ đội bóng đang thật sự bất ổn hơn bao giờ hết.