Đội bóng kỳ lạ nhất Europa League mùa tới

Dù đã đánh bại Sporting CP để giành vé dự Europa League, nhưng CLB Torreense vẫn chỉ chơi ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha mùa 2026/27.

Câu chuyện thú vị tại Europa League 2026/27

Không phải những ông lớn như Sporting CP, Benfica hay Porto, cái tên khiến người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha bất ngờ nhất những ngày qua lại là Torreense.

Đội bóng này vừa tạo nên một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất của bóng đá châu Âu mùa 2025/26. Trong trận chung kết Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha (Taca de Portugal), Torreense gây sốc khi đánh bại Sporting CP 2-1 để lên ngôi vô địch. Chiến thắng đó giúp họ nhận tấm vé trực tiếp vào vòng phân hạng Europa League mùa tới.

Ngay sau chiến tích lịch sử ở Cúp Quốc gia, Torreense bước vào trận play-off tranh suất lên hạng với Casa Pia, đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ lần đầu tiên góp mặt ở hạng đấu cao nhất sau nhiều năm chờ đợi. Tuy nhiên, Torreense không thể hoàn thành mục tiêu đó. Thất bại 0-2 trước Casa Pia tại trận play-off thăng hạng khiến đội bóng này phải tiếp tục ở lại giải hạng Nhì mùa giải tới.

Điều đó đồng nghĩa Torreense sẽ tham dự Europa League 2026/27 trong khi vẫn là một CLB của giải hạng Nhì. Đây là điều rất hiếm xảy ra trong bóng đá hiện đại, đặc biệt ở những nền bóng đá hàng đầu châu Âu, nơi các đội dự cúp châu Âu gần như luôn thuộc nhóm mạnh nhất giải quốc nội.

Từ một đội bóng ít được biết đến bên ngoài Bồ Đào Nha, Torreense bỗng trở thành tâm điểm chú ý của giới bóng đá. Mùa giải tới, người hâm mộ có thể chứng kiến cảnh đội bóng này thi đấu ở các sân vận động lớn của châu Âu giữa tuần, trước khi trở lại cuộc đua thăng hạng ở Hạng Nhì vào cuối tuần.

