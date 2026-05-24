Hoeness chê Barcelona không đủ tiền giữ mộng Harry Kane

  • Chủ nhật, 24/5/2026 17:05 (GMT+7)
Uli Hoeness khẳng định Harry Kane sẽ ở lại Bayern Munich, đồng thời bác bỏ khả năng Barcelona đủ tài chính để chiêu mộ tiền đạo người Anh.

Kane đang là trọng pháo của Bayern Munich.

Sau chiến thắng 3-0 trước Stuttgart ở chung kết Cúp Quốc gia Đức, Bayern Munich không chỉ khép lại mùa giải bằng danh hiệu mà còn nhanh chóng dập tắt hàng loạt tin đồn chuyển nhượng xoay quanh Harry Kane và Michael Olise. Khi được hỏi về thông tin Barcelona muốn chiêu mộ Kane, chủ tịch danh dự Uli Hoeness trả lời đầy cứng rắn.

“Harry Kane là bản hợp đồng tốt nhất mà Bayern từng thực hiện”, Hoeness nói. “Bayern là CLB mua cầu thủ, không phải bán cầu thủ”.

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Kane sẽ ở lại. Và Barcelona cũng không có đủ tiền”.

Phát biểu này nhanh chóng gây chú ý bởi Kane vừa trải qua một trong những trận đấu hay nhất mùa giải. Tiền đạo tuyển Anh lập hat-trick vào lưới Stuttgart để giúp Bayern vô địch DFB-Pokal. Ba bàn thắng của Kane đến ở các phút 55, 80 và thời gian bù giờ.

Tiền đạo 32 tuổi khép lại mùa giải với 61 bàn trên mọi đấu trường, trở thành nhân tố quan trọng nhất trong hành trình giành cú đúp quốc nội của Bayern dưới thời HLV Vincent Kompany.

“Kane là cầu thủ toàn diện”, HLV Kompany chia sẻ sau trận. “Cậu ấy không chỉ ghi bàn. Kane xuất hiện ở khắp nơi, từ phòng ngự đến tấn công. Đó là một cầu thủ đặc biệt”.

Trong khi đó, Kane cũng thừa nhận đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp. “Ghi hat-trick trong một trận chung kết là cảm giác rất đặc biệt. Tôi thực sự yêu mùa giải này tại Bayern”, đội trưởng tuyển Anh nói.

Ngoài Kane, Bayern cũng phát đi thông điệp rõ ràng về tương lai của Michael Olise. Sự xuất hiện của Jose Mourinho trên khán đài tại Berlin làm dấy lên tin đồn Real Madrid đang theo dõi cầu thủ người Pháp. Tuy nhiên, Hoeness lập tức phản ứng.

“Tôi hy vọng sẽ không gặp Mourinho. Ông ấy có thể theo dõi Olise, nhưng sẽ không thể có được cậu ấy”, lãnh đạo Bayern tuyên bố trên Sky Germany.

Những phát biểu từ Hoeness cho thấy Bayern đang muốn giữ ổn định đội hình sau mùa giải thành công, đồng thời gửi tín hiệu mạnh mẽ tới các CLB lớn châu Âu trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Hà Trang

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

