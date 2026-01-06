Gvardiol gãy chân

Manchester City đang đối mặt với cú sốc lớn nơi hàng thủ khi Josko Gvardiol gần như chắc chắn phải nghỉ hết mùa giải vì chấn thương gãy chân.

Trung vệ người Croatia dính chấn thương trong trận hòa 1-1 với Chelsea rạng sáng 5/1.

Diễn biến này buộc đội chủ sân Etihad phải tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng, với Marc Guehi trở thành mục tiêu hàng đầu.

Sau khi tập tễnh rời sân, Gvardiol được kiểm tra y tế. Kết quả cho thấy anh bị gãy xương chày phải và cần phẫu thuật, đồng nghĩa với việc phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng.

Đây là tổn thất nặng nề với Man City, nhất là khi họ vừa để Arsenal gia tăng khoảng cách lên sáu điểm trong cuộc đua vô địch Premier League.

Không chỉ ảnh hưởng tới tham vọng của Man City, chấn thương này còn đe dọa cơ hội dự World Cup mùa hè tới của Gvardiol. Đội tuyển Croatia dự kiến chạm trán Anh ngay trận ra quân tại Dallas, nhưng khả năng kịp bình phục của trung vệ 23 tuổi vẫn là dấu hỏi lớn.

Mùa này, Gvardiol là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Manchester City. Anh thường xuyên đá cặp cùng Ruben Dias, tạo nên bộ đôi trung vệ được HLV Pep Guardiola ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên, rắc rối chưa dừng lại ở đó khi Dias cũng gặp vấn đề cơ bắp và đang được theo dõi thêm về khả năng ra sân.

Trong bối cảnh hàng thủ sứt mẻ nghiêm trọng, Giám đốc Bóng đá Hugo Viana đã đẩy nhanh kế hoạch tiếp cận Guehi. Trước đó, Man City chỉ định gia nhập cuộc đua cùng nhiều ông lớn châu Âu để thuyết phục đội trưởng của Crystal Palace khi hợp đồng của anh sắp đáo hạn. Nay, họ buộc phải cân nhắc khả năng chi tiền ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Ở thời điểm hiện tại, Man City chỉ còn Nathan Ake và Abdukodir Khusanov là hai trung vệ lành lặn. John Stones chưa thi đấu trở lại từ đầu tháng 12. Để vá víu lực lượng, Viana gọi hậu vệ trẻ Max Alleyne trở về từ Watford, trong khi tài năng tuổi teen Stephen Mfuni vẫn chưa có trận ra mắt đội một.

Cơn bão chấn thương đang đẩy Man City vào thế bị động. Quyết định trên thị trường chuyển nhượng trong vài tuần tới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả mùa giải của họ.