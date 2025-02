Mbappe làm bẽ mặt Gvardiol

Sau chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Newcastle thuộc vòng 25 Premier League hôm 15/2, nhiều người bắt đầu nói về khả năng Manchester City có thể thực hiện cú ngược dòng ở Champions League. Tuy nhiên, trước một Real Madrid hùng mạnh, giả thuyết đó nhanh chóng bị dập tắt.

Trên sân Bernabeu rạng sáng 20/2, ở trận lượt về vòng play-off Champions Leage, bàn thắng đầu tiên của Mbappe có thể gọi là may mắn, nhưng bàn thắng thứ hai của anh thực sự là một tác phẩm nghệ thuật. Sau khi nhận đường chuyền từ Rodrygo Goes, tiền đạo người Pháp có khoảnh khắc xử lý tuyệt vời, anh đánh lừa Gvardiol, khiến hậu vệ Croatia trượt dài trên mặt sân trước khi dứt điểm làm tung lưới thủ môn Ederson.

Darren Fletcher, bình luận viên của TNT Sports, không giấu nổi sự thán phục: "Mbappe vừa khiến Gvardiol ngã xuống đất, và ngay lập tức, anh ấy ghi bàn. Josko có lẽ cần một chiếc vé để quay lại sân!".

Trong giờ nghỉ giải lao, cựu trung vệ Manchester United, Rio Ferdinand cũng không quên trêu chọc: "Mbappe khiến Gvardiol phải nằm xuống. Có lẽ anh ta cần một chiếc gối để nghỉ ngơi!".

Chứng kiến khoảnh khắc đó, huyền thoại Zinedine Zidane, người ngồi trên khán đài, cũng không thể giấu được sự ấn tượng. Một người xem đã ghi lại khoảnh khắc cựu thuyền trưởng Real Madrid nhướng mày, thể hiện sự ngạc nhiên khó giấu.

Sau 90 phút, Real Madrid đè bẹp Man City với tỷ số 3-1. Kết thúc hai lượt trận, đại diện thành Madrid giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 6-3. Ở cuộc chạm trán tại Bernabeu, Mbappe lập hat-trick.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.