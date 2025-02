Vinicius khiến Real Madrid khó xử

Theo Cadena Ser, Vinicius nhận mức lương tương đương Mbappe, khoảng 15 triệu euro/năm. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil muốn thu về hơn 25 triệu euro mỗi năm, đồng thời yêu cầu Real Madrid phải đưa ra đề nghị tiệm cận con số 1 tỷ euro trong 5 năm mà anh nhận được từ Saudi Arabia.

Trước đó, Real Madrid dự kiến trì hoãn việc gia hạn đến cuối mùa giải, nhưng tình hình thay đổi khi họ phát hiện Vinicius có cuộc gặp gỡ với các quan chức Saudi Arabia về khả năng chuyển đến Trung Đông thi đấu. Điều này khiến ban lãnh đạo Los Blancos buộc phải hành động sớm hơn dự kiến.

Một trong những yếu tố quan trọng khiến Real Madrid do dự là mức lương khổng lồ Vinicius yêu cầu. Nếu chấp nhận con số hơn 25 triệu euro/năm, anh sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB, vượt qua cả Mbappe. Song, nó có thể phá vỡ cấu trúc lương trong phòng thay đồ.

Cá nhân Vinicius còn muốn trao một vai trò đặc biệt trong tương lai. Ngoài tiền bạc, Vinicius quan tâm đến vị thế ở đội bóng. Saudi Arabia đề nghị anh trở thành đại sứ World Cup 2034. Nếu ở lại Real Madrid, anh muốn đảm bảo một vị trí quan trọng cả trong và ngoài sân cỏ. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của tiền đạo 24 tuổi.

Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định Vinicius không chỉ quan tâm đến tiền bạc mà còn cân nhắc tính cạnh tranh của Saudi Pro League. Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid, nhưng những yêu cầu táo bạo này có thể chỉ là bước khởi đầu trong cuộc đàm phán.

Theo Goal, chân sút người Brazil đang nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Với việc được Saudi Arabia tiếp cận, Vinicius có quyền đòi hỏi nhiều hơn từ "Los Blancos". Hợp đồng hiện tại của anh với Real chỉ còn tới tháng 6/2027.

Với sự chênh lệch tài chính quá lớn giữa bóng đá châu Âu và Saudi Arabia, Real sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn. Liệu Florentino Perez có thể tìm được tiếng nói chung với Vinicius, hay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải chứng kiến một trong những ngôi sao sáng nhất của mình rời Bernabeu?

