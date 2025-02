Phản ứng của Real khi Saudi Arabia tiếp cận Vinicius

Theo nhiều nguồn tin, các cuộc tiếp xúc giữa người đại diện của Vinicius và giới chức Saudi Arabia đã diễn ra, với một lời đề nghị lên tới 1 tỷ euro trong 5 năm, kèm vai trò đại sứ World Cup 2034 được tổ chức tại quốc gia này.

Tuy nhiên, Real Madrid hoàn toàn không có ý định bán ngôi sao người Brazil. CLB tuân thủ hợp đồng hiện tại, trong đó, Vinicius có điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro và vẫn còn ràng buộc với đội bóng đến năm 2027.

Một số tờ báo Tây Ban Nha cho biết, Saudi Arabia sẵn sàng chi 300 triệu euro để đưa Vinicius rời Bernabeu, nhưng Real không quan tâm.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius vẫn còn hiệu lực đến 2027 và anh đang thuộc nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, nhưng tiền đạo này vẫn muốn được ghi nhận xứng đáng hơn nữa. Anh đang chờ một bản hợp đồng mới với mức lương cao hơn, phản ánh đúng tầm quan trọng của mình tại Real Madrid.

Dẫu vậy, phía "Los Blancos" không vội vàng trong việc đàm phán. Họ tin tưởng vào sự gắn bó của Vinicius và không chịu áp lực trước những lời đề nghị từ bên ngoài. Việc gia hạn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng việc Real Madrid có sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tăng lương của Vinicius hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Bất chấp những tin đồn về sự tiếp cận từ phía Trung Đông, Vinicius vẫn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Real. Sau trận thắng Man City tại Etihad, tiền đạo người Brazil khẳng định tình yêu với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

"Họ chưa nói chuyện với tôi. Nếu muốn, họ phải gặp trực tiếp chủ tịch. Tôi hy vọng có thể ở lại đây thật lâu. Đây là nhà của tôi, và tôi muốn làm nên lịch sử tại Real Madrid", Vinicius chia sẻ với Movistar.

