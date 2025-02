Bellingham đòi tăng lương

Theo báo chí Tây Ban Nha, đại diện của Jude Bellingham đã liên hệ với Real Madrid để đề xuất một bản hợp đồng mới, nhằm thu hẹp khoảng cách mức lương giữa tiền vệ người Anh và các đồng đội hưởng đãi ngộ cao hơn.

Bellingham gia nhập Real Madrid vào hè 2023, ký hợp đồng 6 năm với mức phí ban đầu khoảng 103 triệu euro. Ngay trong mùa đầu tiên, anh thi đấu bùng nổ, ghi tới 23 bàn thắng trên mọi đấu trường và cùng CLB giành cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League.

Mặc dù mùa này phải đá lùi sâu hơn để nhường vị trí cho Kylian Mbappe, Bellingham vẫn duy trì phong độ xuất sắc. Tiền vệ 21 tuổi là cầu thủ duy nhất của Real Madrid hiện tại đạt mốc hai con số ở cả bàn thắng và kiến tạo trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, theo AS, mức lương của Bellingham không phản ánh đúng tầm quan trọng của anh với đội bóng. Hiện tại, ngôi sao người Anh chỉ nhận từ 8-10 triệu euro/năm sau thuế, thấp hơn nhiều so với một số đồng đội.

Tại sân Bernabeu, Mbappe nhận 8 triệu euro/năm chỉ từ tiền thưởng ký hợp đồng, chưa kể mức lương cơ bản lên tới 15 triệu euro/năm. Trong khi đó, Vinicius cũng được cho là có mức lương tương đương với Mbappe, phản ánh vị thế của anh trong đội hình Real Madrid.

Việc Bellingham muốn điều chỉnh thu nhập là điều dễ hiểu, nhưng các cuộc đàm phán vẫn chưa đi đến hồi kết. Hiện tại, Real Madrid ưu tiên gia hạn hợp đồng với Vinicius, khi giao kèo của tiền đạo người Brazil sẽ hết hạn trước Bellingham 2 năm. Dù từ chối lời đề nghị đầu tiên, Vinicius khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với đội.

