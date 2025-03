Đường cùng của Greenwood

Theo Goal, thời gian không chờ đợi Greenwood khi anh rơi vào bước đường cùng ở Marseille. Tiền đạo người Anh nguy cơ bị gạt khỏi kế hoạch của HLV Roberto De Zerbi nếu không nhanh chóng thay đổi tình hình trong 2 tháng tới.

Sau thời gian bị đình chỉ thi đấu tại MU, Greenwood tìm lại cảm hứng chơi bóng khi chuyển sang Getafe dưới dạng cho mượn, rồi tiếp tục tạo dấu ấn tại Ligue 1 trong màu áo Marseille. Với 15 bàn thắng, chỉ xếp sau Ousmane Dembele, Greenwood được xem là quân bài chủ lực trong hệ thống của De Zerbi.

Thế nhưng, mối quan hệ giữa anh và nhà cầm quân người Italy bắt đầu rạn nứt. Theo truyền thông Pháp, Greenwood và HLV De Zerbi có cuộc cãi vã căng thẳng trong buổi tập gần đây. Không hài lòng với thể trạng và thái độ chuyên môn của học trò, De Zerbi đẩy Greenwood lên ghế dự bị trong các trận đấu then chốt gặp Lens và PSG.

Trong bối cảnh đó, BLĐ Marseille được cho là đưa ra tối hậu thư cho Greenwood rằng anh chỉ còn hai tháng để chứng minh mình xứng đáng ở lại. Nếu không, việc cựu sao MU bị loại khỏi đội hình ở mùa tới hoàn toàn có thể xảy ra.

Tình hình này thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn. Với phong độ ghi bàn ổn định và tuổi đời còn trẻ, Greenwood vẫn là cái tên hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng. MU cũng sẽ hưởng lợi tài chính nếu thương vụ chuyển nhượng xảy ra, nhờ điều khoản nhận 50% phí bán lại.

Hai tháng tới sẽ là quãng thời gian bản lề Greenwood buộc phải chứng minh để cho nhiều người thấy rằng bản thân không hẳn là "chú ngựa bất kham".

