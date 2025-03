Greenwood phản ứng trước nguy cơ bị Marseille thanh lý

Dù là chân sút hay nhất của Marseille mùa này với 15 bàn thắng tại Ligue 1, Greenwood lại bất ngờ không có tên trong đội hình xuất phát trong những tuần gần đây. HLV De Zerbi tỏ rõ sự thất vọng với thái độ và sự nỗ lực trên sân tập của cựu sao MU.

Trong trận đại chiến với PSG hôm 17/3, De Zerbi đã xếp Greenwood ngồi dự bị và đưa ra lời giải thích rằng chân sút này “không đảm bảo thể lực". Kết quả, Marseille hứng chịu thất bại 1-3 trên sân khách.

Dù vậy, Greenwood đã có những động thái cụ thể để vực dậy tình hình ở Marseille. Thay vì chấp nhận việc bị gạch tên khỏi đội hình chính, cựu sao MU đã đáp trả mạnh mẽ.

Trong thời gian nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu, Marseille cho phép các cầu thủ không được triệu tập nghỉ ngơi 4 ngày trước khi trở lại tập luyện. Tuy nhiên, Greenwood đã quay lại trung tâm sớm hơn 2 ngày so với lịch trình. Cựu sao MU thể hiện quyết tâm tập luyện chăm chỉ trước khi các đồng đội trở về từ ĐTQG.

Theo RMC Sport, động thái của Greenwood đã được các thành viên ban huấn luyện của Marseille đánh giá cao. Tuy nhiên, chân sút 23 tuổi cần duy trì điều này để chứng tỏ sự cam kết với CLB.

Marseille sẽ trở lại thi đấu ở trận gặp Reims vào ngày 29/3. Greenwood được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình chính khi anh vẫn là chân sút số một của CLB.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.