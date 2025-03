Neymar lại 'biến mất'

Gần một tháng trôi qua kể từ lần cuối Neymar ra sân thi đấu. Theo Marca, ban huấn luyện Santos xác nhận tiền đạo 32 tuổi sẽ vắng mặt ở trận khan màn giải VĐQG Brazil mùa 2025 gặp Vasco da Gama vào ngày 31/3.

Neymar chấn thương cơ đùi trái ở tứ kết Campeonato Paulista với Bragantino hôm 2/3. Ban đầu, Neymar trấn an người hâm mộ rằng anh ổn. Tuy nhiên, vài ngày sau, tình trạng chấn thương diễn biến xấu, buộc cựu sao Barcelona phải ngồi ngoài từ đó tới nay.

Vết đau khiến Neymar lỡ hẹn với Santos, cũng như vắng mặt trong loạt trận quốc tế gần đây của tuyển Brazil. Anh không thể góp mặt trong chiến thắng trước Colombia và trận thua đậm 1-4 trước Argentina ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

HLV Pedro Caixinha không mạo hiểm sử dụng Neymar cho đến khi anh hoàn toàn bình phục. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn tránh kịch bản tái phát chấn thương kéo dài, khiến Neymar sa sút phong độ nghiêm trọng trong màu áo Al Hilal. Mục tiêu của CLB là đưa Neymar trở lại ở vòng 2, gặp Bahia ngày 6/4, tròn một tháng sau khi dính chấn thương.

Gia nhập Santos vào cuối tháng 1, Neymar kịp ra sân 7 trận, tổng cộng 508 phút, ghi 3 bàn và có thêm kiến tạo. Những thống kê ban đầu cho thấy anh giữ được cảm hứng chơi bóng, nhưng vấn đề thể trạng một lần nữa đe dọa quá trình hồi sinh của cầu thủ này.

Từng mang theo rất nhiều kỳ vọng khi trở lại, Neymar giờ khiến người hâm mộ lo lắng. Sự biến mất kéo dài giữa lúc đội bóng cần sức bật lớn cho mùa giải đặt ra câu hỏi liệu Neymar có còn đủ thể lực để gánh vác Santos.

