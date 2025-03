Tổng thống Argentina trêu chọc Neymar

Ngay sau khi chứng kiến Argentina đánh bại Brazil 4-1 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ hôm 26/3, ông Milei viết trên trang cá nhân: "Xét cho cùng, Neymar rất thích tiệc tùng, thật lạ khi cậu ấy lại bỏ lỡ buổi khiêu vũ này".

Neymar đã vắng mặt trong đợt tập trung tháng 3 do chấn thương khi thi đấu cho Santos. Ngôi sao số một của Brazil chưa chơi trận nào cho đội tuyển kể từ tháng 10/2023, khi anh dính chấn thương đứt dây chằng chéo (ACL) và rách sụn chêm đầu gối.

Để thay thế Neymar, huấn luyện viên Dorival Junior triệu tập Endrick. Tuy nhiên, tài năng trẻ của Real Madrid chủ yếu sắm vai dự bị. Những ngôi sao tấn công của Brazil như Vinicius Junior, Rodrygo hay Raphinha đều chơi mờ nhạt trước Argentina.

Làn sóng phẫn nộ gia tăng khi Brazil để thua trận đậm nhất trước Argentina kể từ năm 1959, không tính các trận giao hữu. Cựu tuyển thủ Felipe Melo lên tiếng: “Những cầu thủ này rất giỏi nhưng lại có một thái độ thi đấu tệ hại. Nếu ai nói chúng ta không cần Neymar, tôi sẽ chặn họ ngay. Neymar ngay cả khi chỉ còn một chân vẫn là số 10 đích thực của Selecao. Cậu ấy chơi hay hơn cả tuyển Brazil hiện tại!”

Chấn thương cũng khiến Neymar nhiều khả năng bỏ lỡ trận ra quân của Santos gặp Vasco da Gama ở giải VĐQG Brazil vào cuối tuần này. TNT Sports cho biết cựu sao PSG chỉ có thể trở lại vào ngày 2/4 trong trận gặp Bahia tại vòng 2.

