Brazil nhận bài học đắt giá từ Argentina

Một trận Siêu kinh điển Nam Mỹ đúng nghĩa, nhưng chỉ có một đội chơi bóng. Trên sân Monumental huyền thoại, Argentina không chỉ thắng, mà còn “dạy bóng đá” cho Brazil bằng màn trình diễn hủy diệt 4-1 - trận thua đậm nhất của Selecao trước đại kình địch kể từ năm 1964.

Với người Brazil, ký ức 1-7 trước Đức tại World Cup 2014 từng là cơn ác mộng không thể quên, nhưng lần này, nỗi đau lại đến chậm rãi, kéo dài suốt 90 phút mà không có một tia hy vọng.

Trận đấu tại Buenos Aires không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu Nam Mỹ, mà còn là màn so tài giữa hai triết lý bóng đá đối lập. Argentina trung thành với lối chơi kiểm soát, ban bật chắc chắn từ tuyến giữa. Brazil, ngược lại, bước vào trận như thể quên mất mình cần một hàng tiền vệ để chiến thắng. Trong khi "La Albiceleste" xoay chuyển thế trận bằng những đường chuyền nhịp nhàng, thì "Selecao" tỏ ra lạc lối, rời rạc và thiếu tổ chức.

Với tốc độ của Vinícius Júnior, kỹ thuật của Rodrygo, sự bùng nổ của Raphinha và sức mạnh của Matheus Cunha, Brazil được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt. Và họ đã làm được - nhưng chỉ một lần duy nhất. Cristian Romero xử lý chậm chạp trong thế không bị áp sát, để Cunha cướp bóng và tung cú sút xa đẳng cấp ghi bàn danh dự.

Vấn đề là, thời điểm đó Brazil đã bị dẫn 0-2, và ngoại trừ cú đá phạt thiếu lực của Raphinha, họ hoàn toàn không có thêm cú sút trúng đích nào. Một tập thể sở hữu quá nhiều cái tên đình đám nhưng lại không thể tạo nổi một cơ hội thật sự đáng kể trong cả trận đấu.

Argentina chơi bóng với sự tự tin đáng kinh ngạc. Họ ban bật, chia nhỏ các nhóm phối hợp, đảo cánh liên tục và kéo giãn hàng phòng ngự Brazil dễ như chơi. Những bàn thắng của họ - từ Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Giuliano Simeone - không chỉ là kết quả của chiến thuật mà còn là bản giao hưởng của sự ăn ý và nhịp nhàng.

Dù không có Messi trên sân, Argentina vẫn thể hiện đẳng cấp của một nhà vô địch thế giới. Họ đá như thể đang làm chủ thời gian, nhịp điệu, và cả cảm xúc trận đấu. Từng đường bóng đều có mục đích, từng pha phối hợp đều mang lại mối đe dọa. Khán giả trên sân Monumental không chỉ được chứng kiến chiến thắng, mà còn là một buổi biểu diễn nghệ thuật thực sự.

Cay đắng hơn cả thất bại là cảm giác bất lực. Xét từng cá nhân, Brazil có thừa nhân tài. Thủ môn Bento, trung vệ Marquinhos, các tiền đạo cánh như Vinícius hay Raphinha đều là những cái tên có thể khoác áo bất kỳ đội tuyển nào trên thế giới. Nhưng bóng đá là trò chơi tập thể. Khi không có chiến thuật rõ ràng, khi hệ thống không hỗ trợ cầu thủ phát huy, thì đẳng cấp cá nhân cũng trở nên vô nghĩa.

Sau thời HLV Tite - người đem lại sự ổn định cho đội tuyển với lối chơi chắc chắn - Brazil như rơi vào trạng thái mất phương hướng. Họ để lọt lưới 16 bàn sau 14 lượt trận, trong khi ở chiến dịch vòng loại trước đó, chỉ nhận 6 bàn thua sau 17 trận.

HLV Fernando Diniz, người tiền nhiệm, thất bại sau thời gian ngắn vì thiếu thời gian và kinh nghiệm. Dorival Junior - người kế nhiệm - cũng đang đi trên con đường tương tự. Trong một năm dẫn dắt, ông không thể định hình được lối chơi, cũng không giúp đội bóng cải thiện về cảm xúc hay chiến thuật. Những phát ngôn như “chúng tôi đang tiến bộ” dần trở nên rỗng tuếch khi màn trình diễn trên sân chỉ toàn là thất vọng.

Không có khu trung tuyến vững chắc, Brazil gần như bị “nuốt chửng” ở khu vực giữa sân - nơi Argentina làm chủ hoàn toàn. Trong quá khứ, Brazil từng sở hữu những tiền vệ toàn diện như Dunga, Ze Roberto, hay Kaka. Nhưng giờ đây, họ loay hoay giữa việc chọn ai phòng ngự, ai tấn công, và gần như không còn mẫu tiền vệ "box-to-box" đúng nghĩa.

Trước Argentina, Brazil không những thua thiệt về quân số ở tuyến giữa, mà còn bị áp đảo hoàn toàn về ý tưởng. Không có ai luân chuyển bóng, không có ai tổ chức. Kết quả là những cầu thủ tấn công bị cô lập, còn hàng thủ thì liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

Trước trận, Raphinha từng mạnh miệng tuyên bố Brazil sẵn sàng “đá cả người lẫn bóng”. Nhưng khi bóng lăn, họ bị cuốn theo chính sự kiêu ngạo đó. Dâng cao đội hình, pressing trong vô vọng, không có sự tỉnh táo chiến thuật - Brazil như bị chính cảm xúc của mình đè bẹp. Thay vì phòng ngự lùi sâu, kéo dãn đội hình Argentina rồi phản công - họ lại tự đẩy mình vào thế bị động.

Từ cách chọn nhân sự, xây dựng chiến thuật cho đến việc kiểm soát cảm xúc cầu thủ - tất cả đều là trách nhiệm của HLV. Và có lẽ, trận thua này sẽ là dấu chấm hết cho Dorival Junior trên băng ghế huấn luyện. Với phong độ hiện tại, rất khó để ông còn giữ ghế khi Brazil đối đầu Ecuador vào tháng 6.

Argentina đã thắng thuyết phục, và Brazil cần nhìn lại mình. Một tập thể tài năng không thể tiếp tục sống dựa vào hào quang cá nhân hay ký ức quá khứ. Cần một cuộc cải tổ thực sự, từ cấu trúc LĐBĐ cho tới tư duy làm bóng đá. Người Brazil từng kiêu hãnh vì lối chơi ngẫu hứng và đậm chất nghệ sĩ. Nhưng thời đại bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều hơn thế - kỷ luật, chiến thuật, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một bản sắc rõ ràng.

Trận thua 1-4 trước Argentina không chỉ là cú ngã, mà là lời cảnh tỉnh. Brazil không thể tiếp tục đi theo lối mòn. Bởi nếu không thay đổi, họ sẽ còn chìm sâu hơn nữa trong những thất bại cay đắng - và những đối thủ như Argentina sẽ không bao giờ ngần ngại đẩy họ xuống đáy.

