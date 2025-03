Đội của Huỳnh Như tạo cơn địa chấn ở AFC Champions League

Một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở diễn ra trên sân Thống Nhất giữa CLB nữ TP.HCM và Abu Dhabi Country: 9 bàn thắng được ghi, 5 trong số đó thuộc về đội chủ nhà. Đáng nói, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi gỡ hòa rồi lội ngược dòng chỉ trong chưa tới 10 phút cuối trận.

Phút 83, Ngô Thị Hồng Nhung tung cú sút xa khiến thủ môn của đại diện UAE không thể cứu thua. Tới phút 90, Ghanima Rashid đá phản lưới nhà, mang về chiến thắng nghẹt thở nhưng cũng đầy cảm xúc 5-4 cho CLB nữ TP.HCM.

Trước đó, Huỳnh Như và các đồng đội tưởng chừng vỡ trận và phải nhận thất bại đậm khi để đối thủ dẫn trước 3-0 ngay sau 45 phút đầu tiên. Thế nhưng, sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, chủ nhà bùng nổ, liên tiếp có những bàn thắng do công K Thủa, Chương Thị Kiều.

15 phút cuối trận như chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc. Phút 74, Abu Dhabi Country nâng tỷ số lên 4-2, tưởng chừng đặt dấu chấm hết cho CLB nữ TP.HCM. Nhưng trong thời gian còn lại, Trần Nguyễn Bảo Châu và Ngô Thị Hồng Nhung tạo ra màn ngược dòng khó tin.

Thắng trận tứ kết, CLB nữ TP.HCM giành quyền vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Urawa Red Diamonds và Wuhan Jiangda. Tại vòng bảng, thầy trò Kim Chi từng nhận thất bại 0-2 trước Urawa Red Diamonds. Trận bán kết của AFC Champions League sẽ diễn ra vào ngày 21/5.

