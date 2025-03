Vì sao tuyển Việt Nam không đá trên sân Thống Nhất?

Bất cứ nơi đâu đội tuyển Việt Nam đặt chân tới, không khí nơi đó luôn tràn ngập niềm vui và sự hứng khởi. Ngày 19/3 vừa qua, người dân Bình Dương có dịp trải nghiệm điều ấy, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik có trận giao hữu gặp Campuchia, một màn tập dượt quan trọng cho vòng loại Asian Cup 2027.

Dù không khí tại sân Gò Đậu thật sự sôi động, đối với người hâm mộ TP.HCM, vẫn không khỏi xao xuyến khi nhớ về sân Thống Nhất. Họ hỏi: "Đã bao lâu rồi chúng ta không được chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu tại nơi đây?".

Cuối tháng 1/2025, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra thông báo chính thức đội tuyển Việt Nam chọn sân Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm sân nhà cho 2 trận đấu quốc tế thuộc bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trong dịp FIFA Days tháng 3 và 10.

Cụ thể 2 trận đấu gồm Việt Nam gặp Lào (ngày 25/3) và Việt Nam chạm trán Nepal (ngày 9/10). Bên cạnh đó sẽ có những trận giao hữu quốc tế cho thầy trò HLV Kim Sang-sik "làm nóng", như trận Việt Nam so tài Campuchia đã diễn ra hôm 19/3. Đây là trận đấu Duy Mạnh và các đồng đội giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Lần gần nhất sân Bình Dương tổ chức một trận đấu của đội tuyển Việt Nam đã là từ tháng 7/2014. Đó là màn ra mắt tân HLV Toshiya Miura và đội giành chiến thắng 6-0 trước Myanmar.

Về lý do chọn sân Bình Dương, VFF giải thích là mong muốn được phục vụ đông đảo người hâm mộ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá tại nhiều địa phương, như những lần chọn địa điểm thi đấu tại sân Lạch Tray (Hải Phòng), Thiên Trường (Nam Định) hay Việt Trí (Phú Thọ).

Tuy nhiên, với riêng khán giả tại khu vực phía Nam, nhiều ý kiến bày tỏ nỗi nhớ về sân Thống Nhất tại TP.HCM, vốn có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam (khánh thành từ năm 1931), từng nhiều lần tổ chức các giải đấu lớn cấp quốc gia, châu lục.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, sở dĩ sân Thống Nhất hiện không thể tổ chức các trận đấu cấp độ đội tuyển là vì đang trong quá trình chờ khởi công dự án nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay, với kinh phí hơn 149 tỷ đồng thuộc đề án đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần X - 2026 tại TP.HCM.

Từ cuối năm 2023, sân Thống Nhất tạm ngừng sử dụng khán đài B do xuống cấp nghiêm trọng. Các hạng mục khác tại khán đài A, mặt cỏ vẫn đảm bảo chất lượng tốt, đủ điều kiện tổ chức trận đấu tại các giải quốc gia như V.League, giải hạng Nhất, giải quốc tế như AFC Women's Champions League 2024/25.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án cải tạo sân Thống Nhất bắt đầu từ tháng 1/2025, nhưng sau đó phát sinh thêm một số hạng mục và chủ trương nên dời thời điểm thi công dự kiến đến cuối năm 2025, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM.

Trong dự án cải tạo, sân Thống Nhất sẽ được xây mới khán đài B, một phần khán đài C, D với quy mô 3 tầng và hệ thống điều hòa không khí. Bên cạnh đó còn có hệ thống xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước các khán đài tập kết rác, xây dựng mới bể nước, hệ thống PCCC, hệ thống chống sét, cây xanh và thảm cỏ (mở rộng hai đầu cầu môn (2,5 mét/mỗi đầu) và thay mới mặt nhựa đường chạy điền kinh.

Ở lượt trận cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có lịch thi đấu trận sân nhà với đối thủ quan trọng Malaysia vào ngày 31/3/2026. Hiện VFF chưa chốt sân nhà cho đội tuyển Việt Nam ở trận này. Nhưng với mốc thời gian trên và so sánh tiến độ của dự án cải tạo (khởi công vào cuối năm 2025), sân Thống Nhất cũng chưa thể chắc chắn đảm bảo được điều kiện tổ chức.

Tuy nhiên, với kế hoạch nâng cấp quy mô và cải tạo sân Thống Nhất, hy vọng trong tương lai gần, sân vận động này sẽ lại trở thành điểm đến cho các trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, sân Bình Dương đang trở thành lựa chọn thay thế lý tưởng, mang đến không khí cuồng nhiệt và sự hứng khởi cho người hâm mộ khu vực phía Nam.

Những trận đấu hấp dẫn sắp tới tại đây chắc chắn sẽ tạo nên những kỷ niệm đẹp, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá tại các địa phương.

