Tuyển Việt Nam cần thêm những 'Xuân Son' mới

Tại ASEAN Cup 2024, sự xuất hiện của Xuân Son mang đến luồng gió mới tốt lành dành cho đội tuyển Việt Nam. Những tuyển thủ lâu năm ở đội dành "mưa" lời khen đến tân binh gốc Brazil không chỉ đơn thuần về chuyên môn.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh chia sẻ được truyền cảm hứng thi đấu khi thấy Xuân Son luôn ra sân với khát khao rất lớn. "Nhìn cậu ấy thi đấu, các bạn cũng đã thấy sự quyết tâm, kiên cường ra sao", Duy Mạnh nói.

Trong khi đội phó Nguyễn Tiến Linh thể hiện sự cảm kích vì được Xuân Son rất sẵn lòng nhường lại cơ hội ghi bàn trên chấm penalty ở trận bán kết lượt đi với Singapore. Còn hậu vệ Xuân Mạnh cũng nhấn mạnh rằng Xuân Son là một "chất xúc tác" giúp đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ. Đó chính là yếu tố giúp đội bóng duy trì ngọn lửa khát khao chiến thắng.

Xuân Son hiện không thể tập trung cùng đội tuyển vì chấn thương. Vắng anh, đội tuyển Việt Nam lập tức trở lại với hình ảnh quen thuộc: Không còn sự mới mẻ, vì bộ khung đội hình vốn đã xây kiên cố từ năm 2018.

Động lực thi đấu của các cầu thủ hiện tại cũng không còn như ở ASEAN Cup 2024 khi đối thủ trong dịp FIFA Days tháng 3 này chỉ là Campuchia và Lào, tính chất rất khác nếu so với Indonesia hay Thái Lan. Để giải bài toán duy trì khát khao chiến thắng, đội tuyển Việt Nam cần mạnh dạn hơn với những gương mặt mới đang khát khao được thể hiện bản thân, có thể mang lại tinh thần chiến đấu mạnh mẽ như cách Xuân Son đã từng làm.

Có thể kể đến như các cầu thủ nằm trong kế hoạch của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, hay những Võ Hoàng Minh Khoa, Đinh Thanh Bình, Trần Bảo Toàn.

Thực tế HLV Kim Sang-sik cũng đã có thử nghiệm mới, nhưng vẫn giữ sự thận trọng cao. Điển hình là việc xếp Triệu Việt Hưng ở vị trí hậu vệ trái, và khi Hưng thi đấu không ổn, ông Kim thay ngay vào phút 27 trong trận đấu giao hữu với Campuchia.

Cần biết, ngoài Xuân Son, nguồn cảm hứng mới của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 còn có tiền vệ Doãn Ngọc Tân. Tuy nhiên, Tân chỉ được ông Kim tin tưởng sử dụng sau quá trình tập huấn kín đáo và dài ngày tại Hàn Quốc trước khi bước vào giải.

HLV Kim Sang-sik thận trọng trong sử dụng nhân sự có thể khiến đội tuyển Việt Nam không duy trì sức hút từ người hâm mộ, vốn luôn muốn những chiến thắng và màn trình diễn đẹp mắt nhất. Nhưng xét về đường dài, nặng tính chuyên môn hơn, dường như những gì HLV Kim Sang Sik đã, đang làm vẫn đang mang đến hiệu quả tốt cho đội tuyển Việt Nam. Đơn cử như lần ông khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi sử dụng Phạm Tuấn Hải đá chính (và tỏa sáng) ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 dù trước đó liên tục cất anh trên ghế dự bị.

