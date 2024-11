Gvardiol và Guardiola chìm trong thảm họa tự tạo

Trong một trận đấu Manchester City tưởng chừng có thể khép lại với 3 điểm dễ dàng, họ lại để tuột mất chiến thắng có thể gọi là "cầm chắc trong tay", để rồi kết thúc với kết quả hòa đầy thảm họa 3-3 trước Feyenoord ngay trên sân nhà Etihad. Điều này chỉ càng củng cố thêm những nghi ngờ về việc đội bóng của Guardiola đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự.

Trận đấu tại Etihad giữa Manchester City và Feyenoord thuộc League Phase, Champions League diễn ra đầy kỳ vọng, với đội chủ nhà được đánh giá vượt trội về mọi mặt. Sau những thất bại đáng thất vọng ở những vòng đấu trước đó, Manchester City cần chiến thắng để lấy lại niềm tin, khẳng định vị thế của mình.

“The Cityzens” tạo ra thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu tiên, dẫn trước đối thủ 3-0 với một lối chơi quen thuộc, với những bàn thắng đẹp mắt. Tuy nhiên, một kịch bản kinh hoàng xảy ra trong hiệp 2, khi đội chủ sân Etihad để đối thủ ngược dòng và cầm hòa 3-3 chỉ trong vòng 14 phút đầy thảm họa.

Guardiola, người được biết đến với chiến thuật sắc bén và khả năng điều chỉnh trận đấu, dường như tự tin quá mức vào khả năng bảo vệ chiến thắng của đội bóng. Ông quyết định thực hiện ba sự thay người vào giữa hiệp 2, khi mà các cầu thủ chủ nhà có một thế trận hoàn toàn lấn lướt.

Các CĐV tại Etihad cũng không thể ngờ rằng trận đấu sẽ quay ngoắt như vậy, thời điểm cầu thủ trẻ - Jahmai Simpson-Pusey, James McAtee - và đội trưởng Kevin De Bruyne được đưa vào sân với hy vọng tạo ra sự tươi mới và duy trì thế trận. CĐV có lý do để vui mừng khi thấy các cầu thủ trẻ vào sân, bởi lúc đó họ tin rằng chiến thắng đã chắc chắn trong tay.

Tuy nhiên, chính sự chủ quan và thiếu tập trung của Manchester City khiến mọi thứ sụp đổ một cách thảm hại. Josko Gvardiol, một trong những trung vệ được đánh giá cao nhất của châu Âu, có pha chuyền về cực kỳ hớ hênh và thiếu tỉnh táo.

Đó là pha chuyền bóng nhẹ nhàng, không có bất kỳ sự áp lực nào từ đối thủ, nhưng lại trực tiếp đến chân Anis Hadj Moussa của Feyenoord. Moussa không bỏ lỡ cơ hội, anh lừa bóng qua người thủ môn Ederson và ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1.

Gvardiol, người từng được coi là "chìa khóa" của hàng phòng ngự City, giờ đây lại trở thành tâm điểm chỉ trích. Cầu thủ người Croatia có một phong độ tệ hại trong thời gian gần đây, và việc để mất bóng ở một khu vực nguy hiểm tạo ra bước ngoặt quan trọng trong trận đấu. Trước khi Feyenoord ghi bàn, họ gần như không có cơ hội nào nguy hiểm trong hiệp 2, nhưng một sai lầm cá nhân của Gvardiol mở ra cánh cửa cho đội khách.

Sau đó, một pha chuyền bóng thiếu chính xác của hàng phòng ngự Manchester City dẫn đến tình huống nguy hiểm khác. Bóng được chuyền ra cánh và Igor Paixao thực hiện một quả tạt sâu vào trong khu vực cấm. Các hậu vệ của City, bao gồm cả Ederson, không thể theo kịp tình huống và để cho Jordan Lotomba thực hiện một cú volley về phía khung thành.

Ederson, trong một tình huống khó tin, đã không thể cản phá và chỉ có thể dùng đùi để đẩy bóng ra ngoài cột dọc. Thật may mắn cho Feyenoord, bóng bật ra đúng vị trí của Santiago Gimenez, người dễ dàng đệm bóng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là trong khi Feyenoord đang tràn lên tấn công, các cầu thủ Manchester City lại không hề có dấu hiệu của sự tập trung cần thiết. Họ tiếp tục đẩy cao đội hình, chơi lối phòng ngự mạo hiểm và tạo ra khoảng trống không thể chấp nhận được với các cầu thủ tấn công nhanh của Feyenoord.

Jack Grealish, cầu thủ đáng lẽ phải biết cách quản lý thời gian và giết chết trận đấu, lại thực hiện pha đá phạt nhanh, thay vì giữ bóng và làm chậm nhịp độ trận đấu. Điều này chỉ tạo cơ hội cho Feyenoord giành lại quyền kiểm soát bóng.

Mặc dù Guardiola thay đổi chiến thuật trong những phút cuối cùng, nhưng các cầu thủ của ông không thể thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Trong những phút quyết định, Manchester City lại thể hiện sự rối loạn và thiếu kỷ luật.

Điều này được minh chứng qua một tình huống đáng tiếc khác, khi Ederson quyết định lao ra khỏi vòng cấm, nhưng lại không dứt khoát và bị Paixao qua mặt dễ dàng. Sự thiếu quyết đoán của thủ môn người Brazil tạo cơ hội cho Feyenoord tấn công mạnh mẽ và cuối cùng, David Hancko đánh đầu cận thành, hoàn tất trận hòa 3-3 cho đội khách.

Việc Manchester City để mất chiến thắng có thể nói là dễ dàng vào tay Feyenoord khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng và đặt câu hỏi về khả năng tiếp tục của đội bóng. Guardiola, vốn nổi tiếng với lối chơi tấn công đẹp mắt và sự kiên định trong chiến thuật, giờ đây phải đối mặt với những nghi ngờ lớn.

Liệu đội bóng của ông có thực sự còn đủ sức mạnh và sự ổn định để duy trì đẳng cấp từng làm mưa làm gió ở Premier League và châu Âu trong suốt những năm qua?

Chắc chắn, trận hòa này sẽ là cú sốc lớn đối với Manchester City và các CĐV của họ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng đây là một lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho Guardiola và các học trò. Mặc dù vẫn còn thời gian để cải thiện, nhưng nếu không có những điều chỉnh kịp thời, “The Cityzens” có thể sẽ phải đối mặt với một mùa giải đầy khó khăn phía trước.

Từ những sai lầm cá nhân đến chiến thuật chưa hợp lý, Manchester City phải nhanh chóng học hỏi từ trận hòa này nếu họ không muốn chứng kiến một mùa giải đầy thất vọng.

