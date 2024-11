Pep nên bớt suy nghĩ cao siêu

Trận thua 0-4 trước Tottenham Hotspur ở vòng 12 Premier League hôm 24/11 không chỉ đơn thuần là một thất bại. Nó phơi bày những lỗ hổng đáng báo động trong lối chơi của Manchester City, đặt ra câu hỏi lớn về triết lý bóng đá mà Pep Guardiola đã dày công xây dựng.

Phải chăng đã đến lúc nhà cầm quân người Tây Ban Nha từ bỏ những toan tính chiến thuật cao siêu, và trở về với những giá trị cơ bản nhất của môn thể thao vua?

Có thể nói, Manchester City tự làm hộ công việc huấn luyện của đối thủ trong trận thua Tottenham. Ngày 24/11, trong khi huấn luyện viên Ange Postecoglou đang chuẩn bị cho Tottenham, sân Etihad lại tổ chức một lễ ăn mừng cho Rodri - chủ nhân của Quả bóng vàng - với màn trình diễn hoành tráng mà WWE cũng phải trầm trồ.

Chỉ có chấn thương đầu gối của anh mới ngăn cản việc thực hiện những bước đi mạnh mẽ như Vince McMahon. Và rồi, trong những chữ vàng lớn trên sân Etihad, cái tên Rodri xuất hiện - người mà Manchester City đang rất nhớ và sẽ tiếp tục vắng mặt trong thời gian tới. Sau 90 phút bóng lăn, Spurs đè bẹp chủ nhà.

Không thể phủ nhận sự vắng mặt của Rodri, "nhạc trưởng" nơi tuyến giữa, là một tổn thất to lớn. Anh là mỏ neo vững chắc, là người điều tiết nhịp độ trận đấu, là cầu nối giữa hàng phòng ngự và hàng công. Thiếu vắng Rodri, Man City mất đi sự cân bằng, tuyến giữa trở nên mong manh trước sức ép của đối phương.

Tuy nhiên, đổ lỗi hoàn toàn cho sự thiếu vắng này là quá đơn giản. Man City đang cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi và lão hóa, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Kyle Walker, người từng là chốt chặn vững chắc bên hành lang cánh phải, giờ đây liên tục bị đối phương khai thác. Sự chần chừ, thiếu quyết đoán xuất hiện ngày càng nhiều, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một đội bóng hủy diệt thường thấy.

Thất bại trước Tottenham phơi bày một thực tế đáng lo ngại: Man City đang quá phụ thuộc vào những cá nhân xuất sắc. Khi Rodri hay Kevin De Bruyne vắng mặt, cả hệ thống dường như rối loạn.

Pep Guardiola, với triết lý kiểm soát bóng và pressing tầm cao, đòi hỏi các cầu thủ phải luôn ở trạng thái sung mãn nhất cả về thể lực lẫn tinh thần. Nhưng khi những trụ cột sa sút phong độ, Man City trở nên dễ bị tổn thương.

Nhiều ý kiến cho rằng Pep Guardiola cần "thiết quân luật", thanh lọc lực lượng. Thậm chí, cả những gương mặt trẻ như Rico Lewis hay Josko Gvardiol cũng bị đưa vào tầm ngắm. Nhưng liệu "đập đi xây lại" có phải là giải pháp tối ưu?

Man City vẫn sở hữu một đội hình chất lượng, với nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Vấn đề nằm ở cách vận hành lối chơi và khả năng thích ứng với những thay đổi về nhân sự.

Có lẽ, thay vì "thay máu" toàn bộ, Man City cần nhìn lại những giá trị cốt lõi đã làm nên thành công của họ trong quá khứ. Fabian Delph, trong một bộ phim tài liệu về Man City, từng nhấn mạnh tầm quan trọng của những yếu tố cơ bản: "Thắng trong các pha tranh chấp, giữ vững đội hình, hậu vệ phải phòng ngự, tiền vệ box-to-box, thủ môn phải cứu thua". Đó là những điều mà Guardiola, với triết lý bóng đá tấn công tổng lực, phần nào lãng quên.

Man City dưới thời Pep Guardiola luôn đề cao khả năng kiểm soát bóng, pressing liên tục và tấn công dồn dập. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ có tấn công. Sự chắc chắn trong phòng ngự, khả năng tranh chấp quyết liệt, và tinh thần chiến đấu cũng là những yếu tố không thể thiếu để đạt đến đỉnh cao.

Đã đến lúc Man City học hỏi từ những bậc thầy chiến thuật như Sir Alex Ferguson hay Bob Paisley. Củng cố hàng thủ, kiểm soát tuyến giữa, tận dụng tối đa khả năng săn bàn của Erling Haaland, và biết cách chơi bóng thực dụng khi cần thiết.

Nếu đội bóng đang thiếu vắng một cầu thủ như Rodri, có lẽ cũng cần quay lại với những chiến thuật đơn giản hơn, như việc đưa bóng lên cho tiền đạo mạnh mẽ, hoặc cải thiện các pha bóng bổng và cách phòng ngự. Có thể gọi lại những huyền thoại như Joe Royle hay Niall Quinn để chỉ dẫn Erling Haaland trong những tình huống đó, hay nhờ Micah Richards giúp cải thiện hàng phòng ngự. Có thể đó là cách đơn giản nhất để lấy lại phong độ cho Manchester City.

Man City đang đứng trước ngã ba đường. Trở về với những giá trị cốt lõi, hay tiếp tục lạc lối trong mê cung chiến thuật? Câu trả lời nằm trong tay Pep Guardiola. Liệu ông có đủ bản lĩnh để đưa Man City vượt qua giai đoạn khó khăn này? Thời gian sẽ trả lời.

