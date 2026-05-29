Tiền đạo Anthony Gordon nhiều khả năng trở thành “bom tấn” đầu tiên của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Gordon tăng gấp đôi lương ở Barcelona.

Theo truyền thông Anh, đội chủ sân Camp Nou phải trải qua 48 giờ đàm phán căng thẳng trước khi đánh bại Bayern Munich và thuyết phục cả Gordon lẫn Newcastle chấp nhận thỏa thuận cuối cùng.

Về phía Gordon, SPORT cho biết anh dự kiến nhận mức lương khoảng 7 triệu euro mỗi mùa sau thuế tại Barca, cao gấp đôi thu nhập hiện tại ở Newcastle.

Liên quan đến phí chuyển nhượng, Barca sẽ trả trước 80 triệu euro cho Newcastle, kèm thêm 10 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích của Gordon trong tương lai. Một trong những điều khoản đáng chú ý là Newcastle sẽ nhận thêm 1 triệu euro mỗi mùa nếu Gordon thi đấu trên 60% số trận của Barca. Khoản thưởng còn lại phụ thuộc vào số danh hiệu mà cầu thủ người Anh giành được cùng đội bóng xứ Catalonia.

Đáng chú ý, SPORT cho biết Newcastle cũng đồng ý cho Barcelona thanh toán khoản phí cố định theo nhiều đợt trong vài năm tới nhằm giảm áp lực tài chính. Tuy nhiên, các khoản thưởng phát sinh sẽ phải được thanh toán ngay khi điều kiện được kích hoạt.

Ngoài ra, đại diện Premier League còn cài thêm điều khoản hưởng phần trăm lợi nhuận nếu Barca bán Gordon trong tương lai với mức giá cao hơn.

Everton, đội bóng cũ của Gordon, cũng hưởng lợi lớn từ thương vụ này khi nhận 15% phí chuyển nhượng cố định, tương đương khoảng 12 triệu euro.

Barcelona xem Gordon là bản hợp đồng mang tính chiến lược cho tương lai. Ban lãnh đạo đội bóng tin rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để chiêu mộ tuyển thủ Anh trước khi nhiều ông lớn châu Âu khác nhập cuộc.

Gordon gây chú ý khi đến Barcelona Gordon nhận được sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ địa phương. Hình ảnh về hoạt động của ngôi sao người Anh liên tục được cập nhật trên các trang mạng xã hội.