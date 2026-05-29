Thay Konate, Liverpool tính chi 70 triệu bảng mua lại người cũ

Liverpool cân nhắc kích hoạt điều khoản mua lại Jarell Quansah từ Bayer Leverkusen với mức giá được cho là lên tới 70 triệu bảng.

Quansah có thể rời Liverpool

Theo TEAMtalk, Liverpool đang tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ về việc đưa Jarell Quansah trở lại Anfield. Dù mới bán trung vệ 23 tuổi cho Bayer Leverkusen vào mùa hè năm ngoái với giá 35 triệu bảng, ban lãnh đạo "The Kop" có thể cân nhắc chi ra gấp đôi con số đó, khoảng 70 triệu bảng, để sửa chữa sai lầm.

Hậu vệ người Anh hiện là một trong những mục tiêu ưu tiên khả dĩ để gia cố hàng thủ của Arne Slot sau một mùa giải ấn tượng tại Bundesliga. Sự cấp bách này xuất phát từ cú sốc mang tên Ibrahima Konate.

Trung vệ người Pháp nhiều khả năng rời Liverpool theo dạng tự do vào cuối tháng 6 sau khi đôi bên không thể đạt được thỏa thuận về một bản giao kèo mới.

Quansah vừa có bước tiến thần tốc tại Đức. Với 44 lần ra sân và ghi được 5 bàn thắng, anh trở thành trụ cột của Leverkusen và chiếm một suất chính thức trong danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Sự trưởng thành vượt bậc của Quansah trái ngược hoàn toàn với tình cảnh bi đát của hàng thủ Liverpool, nơi tân binh Jeremy Jacquet vẫn ngồi ngoài vì vấn đề ở vai, còn tài năng trẻ Giovanni Leoni chỉ vừa mới bình phục sau chấn thương dây chằng chéo trước.

Điều khoản mua lại của Quansah có thể giảm xuống còn 50 triệu bảng vào năm 2027, tuy nhiên trước áp lực phải tìm người thay thế xứng đáng cho Konate ngay lập tức, Liverpool nhiều khả năng sẽ chấp nhận trả thêm 20 triệu bảng để đưa anh trở lại Anfield ngay mùa hè này.

