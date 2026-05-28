Theo nhà báo Fabrizio Romano, Liverpool đang lên kế hoạch giữ Alisson Becker ở lại câu lạc bộ bất chấp sự quan tâm từ Juventus.

Tương lai nơi khung gỗ của Liverpool trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết sau những diễn biến then chốt trong 24 giờ qua. Ban lãnh đạo "The Kop" được cho là trực tiếp thông báo với Alisson và người đại diện rằng, anh vẫn là nhân tố không thể thay thế tại Anfield.

Động thái này như một "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của Juventus. Thương vụ chuyển nhượng sang Serie A nhiều khả năng sẽ đổ bể hoàn toàn khi Liverpool ưu tiên tuyệt đối việc giữ chân trụ cột.

Về phía Alisson, ngôi sao người Brazil cũng bày tỏ sự hạnh phúc với cuộc sống tại Liverpool và khẳng định không có ý định rời đi, tạo nên sự đồng thuận tuyệt đối giữa hai bên. Việc anh tiếp tục gắn bó với sân Anfield trực tiếp định hình tương lai cho Mamardashvili. Thủ môn người Georgia nhiều khả năng sẽ được gửi đi cho mượn để tích lũy kinh nghiệm và duy trì cảm giác bóng thường xuyên.

Đây được xem là bước đi chiến lược trong kế hoạch dài hạn của "The Kop". Theo đó, Mamardashvili sẽ được trui rèn tại các môi trường đỉnh cao trước khi chính thức trở lại cạnh tranh vị trí số một vào năm 2027.

Hiện tại, mọi quyết định liên quan đến bến đỗ cho mượn và lộ trình phát triển của cựu thủ môn Valencia sẽ do nội bộ Liverpool đánh giá và quyết định nhằm đảm bảo sự tăng trưởng tốt nhất cho cá nhân anh.

Những bước đi cuối cùng của Salah tại Anfield Mohamed Salah rời sân phút 59 trong trận Liverpool thắng Crystal Palace 3-1 tại vòng 34 Premier League tối 25/4 bằng một chấn thương gân kheo.